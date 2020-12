Tre sono i concorrenti appena entrati a far parte della casa del Grande Fratello Vip, il Loft di Cinecittà più spiato d'Italia. Ad approdare al reality di Canale 5, Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Per Nardi non si tratta certo della prima esperienza sotto gli sguardi indiscreti dei fan. In molti lo ricordano per la sua frase memorabile: "Dove sono le mie sigarette?". In questo modo si era presentato nel confessionale del Gf del 2001, armato di una mazza da golf, gesto che gli fece successivamente abbandonare la casa dopo soli 13 giorni. Nardi, a distanza di 20 anni si dice cambiato; ha smesso di fumare ed è pronto a vivere una nuova esperienza da concorrente.

La De Grenet e La Lorenzini inizieranno, invece, la loro nuova avventura, dopo le apparizioni rispettivamente trascorse alla "Talpa" e a "Uomini e donne".

Da 'Le Iene' alla produzione discografica, passando per L'isola dei famosi

Negli anni, l'ex 'gieffino' Nardi ha partecipato a varie trasmissioni e programmi in televisione: dal cast de "Le Iene" a diversi programmi in cui è divenuto un volto popolare. Tuttora è un appassionato produttore discografico di musica house internazionale, oltre che deejay. Nel 2018 ha partecipato all'Isola dei famosi e negli ultimi periodi è entrato a far parte degli ospiti di Barbara D'Urso.

Durante la puntata, Nardi ha preferito non alimentare il pettegolezzo riguardo al suo presunto flirt con Elisabetta Gregoraci ma al suo ingresso in casa ha trovato inizialmente un'atmosfera di delusione da parte delle donne che erano state incaricate di fingere.

Alla fine il tutto si è risolto con un caloroso abbraccio.

Anche Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini saranno le nuove inquiline della casa

Samantha De Grenet era stata già concorrente de "La Talpa" su Rai due e nel 2017 aveva partecipato all'Isola dei famosi in cui aveva conosciuto Dayane Mello, che ora ritroverà nella casa. Sia la De Grenet che Nardi, appartengono a dinastie nobiliari fra loro imparentate.

Dai principi Gaetani dell'Aquila d'Aragona, avi di Samantha, fino ai marchesi Rosselli Del Turco famiglia della nonna di Filippo Nardi.

Anche Sonia Lorenzini, già modella e influencer, ha varcato ieri la soglia della casa. Dopo aver partecipato alla trasmissione "Uomini e donne" di Maria De Filippi e aver corteggiato il tronista Claudio D'Angelo, è divenuta a sua volta tronista.

Solo qualche mese fa è stata fotografata con Eros Ramazzotti, smentendo però ogni tipo di flirt.

Grande Fratello Vip proseguirà con le sue puntate fino all'8 febbraio e riserverà una puntata speciale per l'ultimo dell'anno. Nel Loft, come ha dichiarato Alfonso Signorini, entreranno in totale dieci concorrenti, dopo l'abbandono da parte di due vecchi inquilini, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.