La presunta relazione tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo continua a tenere banco. La modella romena su Instagram, dopo avere postato una lettera dei suoi avvocati, ha fatto chiarezza su alcuni punti che non convincevano i suoi follower. Scendendo nel dettaglio, la 33enne ha riferito che mettere cuori e like sui social non sempre significano avere una storia. Tutto è cominciato quando il calciatore ligure ha annunciato la rottura con la fidanzata storica e ufficializzato la frequentazione con Ghenea. Un giorno prima, però, Zaniolo aveva saputo che la sua ex era in dolce attesa. A quel punto il 21enne in un’intervista aveva riferito che si sarebbe preso le sue responsabilità di padre.

Le parole della modella

Nelle scorse ore, Madalina Ghenea ha smentito di essere fidanzata con Nicolò Zaniolo. La modella per farlo aveva postato su Instagram una foto che conteneva la lettera dei suoi avvocati.

Dal momento che alcuni suoi follower non erano convinti, la diretta interessata ha deciso togliere ogni tipo di dubbio. Madalina in una Stories si è affidata all’ironia: “Ragazzi, occhio a mettere cuori perché per la maggior parte delle persone saremo congiunti”. Ghenea in questo caso si è riferita allo scambio di cuori e like avvenuto nei giorni precedenti sui social con il calciatore della Roma. Successivamente Madalina ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale: “Di solito io mi fidanzo dopo un anno e non dopo 25 giorni”.

Gli elogi al calciatore

La 33enne ha speso delle parole di stima per il 21enne ligure.

Madalina Ghenea ha dichiarato: “Nicolò è un bravissimo ragazzo”. A detta della modella, il calciatore sarebbe una delle persone più buone che abbia mai conosciuto. Ghenea non si è soffermata sul talento del pupillo della Roma, perché convinta che quello lo conoscano tutti.

La 33enne ha confidato di essere felice per avere conosciuto Zaniolo: “È una persona straordinaria, mi è entrata nel cuore”.

Prima di concludere il suo messaggio, la modella e attrice ha fatto una precisazione: “Non siamo fidanzati”.

Zaniolo disattiva i suoi profili social

In seguito al polverone mediatico che ha circondato Nicolò Zaniolo, il 21enne in forza al club giallorosso ha deciso di abbandonare i social.

Il diretto interessato ha comunicato la sua scelta sul profilo Instagram della mamma Francesca Costa: "La mia vita è sul campo e non sui social o sul Gossip". Il centrocampista ha spiegato che tutto questo clamore non gli appartiene. Inoltre, è convinto che il chiacchiericcio mina la sua tranquillità, il recupero e la passione per il calcio.

Infine, Zaniolo ha concluso: "Scollego il mio account, vi abbraccio".