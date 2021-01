Sabato 16 gennaio gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa per i "vipponi". Durante i festeggiamenti Giulia Salemi ha avuto un crollo emotivo e si è isolata dal gruppo. Al termine della festa la modella italo-persiana ha rimproverato Rosalinda Cannavò per non esserle stata abbastanza vicino. Tommaso Zorzi, però, ha trovato eccessive le parole della sua coinquilina e a sua volta l'ha rimproverata.

Giulia punzecchia Rosalinda

In occasione della festa dedicata alla Grecia organizzata dagli autori del reality show, Giulia Salemi ha avuto un crollo ed è corsa in giardino. Nonostante la ragazza avesse avuto il sopporto di Pierpaolo Pretelli, non ha gradito che Rosalinda Cannavò non le abbia dedicato le giuste attenzioni.

Al termine della serata la modella italo-persiana ha deciso di parlarne con la diretta interessata. Di fronte alle accuse della coinquilina, Rosalinda ha sostenuto di non essersi accorta del momento "no" di Giulia perché stava lavando le stoviglie. Poi, si è rilassata in vasca con Tommaso Zorzi. L'attrice siciliana ha precisato di non avere fatto nulla di male: "Stavo ridendo con Tommy, allora?".

Tommaso contro Salemi

Dopo essere stato chiamato in causa, Tommaso Zorzi ha speso delle critiche alla modella italo-persiana. Parlando con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, il giovane influencer ha spiegato che la reazione di Giulia è stata eccessiva. A fare da eco alle parole del 25enne, ci ha pensato la modella brasiliana. Secondo Dayane, Salemi si è comportata in quel modo per avere una clip durante la 32esima puntata del Grande Fratello Vip.

Ma non è tutto, perché in un secondo momento Tommaso ha rincarato la dose nei confronti della sua coinquilina. Queste le parole pronunciate da Zorzi: "C'era una festa, ci siamo divertiti che rottura. Basta". Mentre Rosalinda, Giulia, Tommaso e Pierpaolo si trovavano in lavatrice, l'ex velino ha rimproverato la ragazza per il comportamento avuto durante la festa.

Lo sfogo della modella italo-persiana

Dopo il confronto con Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi si è sfogata con Stefania Orlando. La modella italo-persiana ha ammesso di esserci rimasta male per l'atteggiamento mostrato dai suoi amici. Giulia ha chiosato: "Io mi spendo per gli altri, ma gli altri non si spendono per me". A detta della 27enne, gli altri sarebbero sempre egoisti nei suoi confronti.

Ma non solo, Giulia ha affermato di essersi sempre sentita messa in cattiva luce al contrario dei suoi coinquilini.

Infine, la gieffina ha spiegato di non volere affatto passare per quella che fa sempre la vittima. Sebbene abbia rimproverato Rosalinda per non essersi accorta del suo momento di crisi, Giulia ha tagliato corto: "Nessuno se ne è accorto, ma va bene".