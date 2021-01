La messa in onda della soap opera Il Paradiso delle Signore è diventata ormai uno degli appuntamenti irrinunciabili per il pubblico di Rai 1. Le anticipazioni sulle trame dei prossimi episodi del 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al personaggio della contessa Adelaide che continua ad essere al centro della scena. Per lei arriverà il momento di riabbracciare la sua amata nipote Marta ma ci sarà spazio anche per fare chiarezza sull'ex marito Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce in maniera del tutto misteriosa.

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021: Adelaide e il segreto su Achille

Nel dettaglio, infatti, le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che sul caso di Achille Ravasi vi è ancora una aura di mistero, legato al fatto che la contessa non abbia detto la verità al suo rientro a Milano dopo il viaggio di nozze fatto in America.

In quell'occasione, infatti, Adelaide venne portata a casa da Umberto: il commendatore si rese conto che la donna fosse in pericolo e scelse di partire alla volta degli Stati Uniti D'America per metterla in salvo.

Eppure, quando sono rientrati a casa, non hanno più parlato di Achille Ravasi quasi come se quest'uomo non fosse mai esistito. Adesso, però, per la contessa arriverà il momento di svuotare il sacco.

Adelaide potrà riabbracciare sua nipote Marta

A quanto pare, infatti, Adelaide custodisce un segreto che non è stato ancora svelato in merito alle sorti di Achille Ravasi: l'unica persona che, attualmente, conosce tutta la verità su questa vicenda è solo Umberto.

Per la contessa, però, sono in arrivo anche delle belle notizie: le trame de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che la donna potrà finalmente riabbracciare la sua amata nipote Marta, che rientrerà a Milano dopo un lungo soggiorno in America per motivi di lavoro.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata al segreto custodito dalla contessa Adelaide, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che al centro della scena ci sarà anche il giovane Cosimo Bergamini.

Cosimo Bergamini al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore del 2021

Come ha svelato l'attore Alessandro Cosentini in una recente intervista, il suo personaggio diventerà sempre più presente all'interno delle dinamiche e della trama di questa fortunatissima soap opera.

Un ruolo di spicco, quindi, per Cosimo che si ritroverà in primo piano anche in seguito alla morte di suo padre Achille: da quel momento in poi il ragazzo sarà costretto a prendere in mano le redini degli affari di famiglia e dovrà vedersela anche con Umberto, il nemico di suo padre.