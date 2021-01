Nella settimana che va dall'1 al 5 febbraio 2021 verranno trasmesse le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni diffuse da pochissime ore rivelano che per Calligaris non sarà un momento facile. La donna verrà messa alle strette da Silvia che cercherà in tutti i modi di convincerla a lasciare Milano per evitare scandali, ma succederà qualcosa di inaspettato. Vittorio e Beatrice invece si prometteranno di mantenere le distanze anche se entrambi faranno molta fatica. Per Gabriella invece mancherà pochissimo alle nozze, la stilista sarà in ansia mentre Salvatore non riuscirà a persuadersi per il fatto che la sua ex non avrà scelto lui per passare il resto della sua vita.

Gabriella mostra alle colleghe il suo abito da sposa

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 5 Silvia verrà a conoscenza che Clelia aspetta un bambino mentre zia Ernesta, per tutelare la dignità della nipote, cercherà in tutti i modi di convincere Luciano a ritornare a casa Cattaneo per evitare uno scandalo. Ormai al Paradiso sarà nota la gravidanza di Calligaris, tutti saranno saranno sorpresi ma allo stesso tempo anche felici e prenderanno a cuore la notizia. A manifestare il suo disappunto alzando così un polverone sarà Maria Grazia Vettorazzo, la mamma di un compagno di scuola di Carletto. Nel frattempo le Veneri del Paradiso saranno alla ricerca di nuove idee per organizzare una festa per San Valentino mentre Gabriella mostrerà con tanto entusiasmo alle sue colleghe il modello del suo abito da sposa.

Intanto il signor Ferraris non smetterà di pensare ad Agnese e sarà felice quando riceverà da lei un gesto di affetto. Beatrice e Vittorio invece cercheranno in tutti i modi di tenere a bada le loro emozioni nonostante faranno fatica essendo tutti i giorni a stretto contatto.

Silvia convince Clelia a fuggire da Milano

Durante le nuove puntate Cosimo Bergamini verrà a conoscenza che è stato grazie a Federico se Umberto è tornato sui suoi passi in merito alla faccenda di Arturo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Silvia, nonostante sarà giù serena per il fatto di essersi riconciliata con il figlio, rimprovererà Clelia per non aver tutelato nemmeno le apparenze. Per Calligaris la pressione sarà sempre più pesante a tal punto da prendere una decisione drastica che le costerà un prezzo molto alto e tanto sacrificio. Successivamente al grande magazzino sarà grazie alla cognata che il dottor Conti troverà la giusta ispirazione per San Valentino.

Vittorio farà realizzare una "panchina per gli innamorati" ovvero una panchina posizionata all'interno dell'atelier dove tutte le coppie potranno sedersi e immortalare il loro momento romantico. Intanto Clelia, nonostante sarà sommersa da mille dubbi, deciderà di scappare e a programmare la sua fuga saranno Silvia e zia Ernesta.

Nel frattempo mancherà pochissimo alle nozze della stilista e Gabriella sarà in preda al panico mentre Salvatore non riuscirà ad accettare l'idea che la sua ex fidanzata prestissimo convolerà a nozze con Bergamini e non con lui. Poco dopo Luciano cercherà di calmare le paure di Clelia e grazie a lui la donna sembrerà avere dei ripensamenti in merito alla sua fuga. Il grande magazzino avrà chiuso da poco quando alcuni fogli con una scritta scandalosa verranno attaccati sulla parete esterna del negozio.

L'indomani Luciano e Calligaris saranno senza parole dopo aver visto questo gesto. Qui manifesti saranno messi di proposito per sporcare la reputazione della capocommessa.