Il popolare sceneggiato Il Paradiso delle Signore prodotto da Aurora TV e Rai Fiction continua a regalare emozioni al pubblico. Nell’episodio che andrà in onda su Rai 1 il 14 gennaio 2021 al solito orario, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) parecchio ferito dalle parole pronunciate dalla sua ex fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) si confiderà con Laura Parisi (Arianna Montefiori), ignorando che la sua socia abbia una cotta per lui.

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invece sarà abbastanza turbato dopo aver soccorso Clelia Calligaris (Enrica Pintore) al Paradiso. Per poter stare più tranquillo, il ragioniere chiamerà un dottore anche contro il volere della donna.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 14 gennaio: Luciano preoccupato per Clelia

Nella 64esima puntata in programma sul piccolo schermo giovedì 14 gennaio 2021, Gabriella cercherà di far ragionare Salvatore, invitandolo a guardare avanti e quindi a dimenticarsi di lei in modo definitivo senza farsi alcuna illusione. Da una parte però la talentuosa stilista del negozio più lussuoso di Milano dimostrerà di non essere indifferente ai corteggiamenti del suo ex fidanzato.

Nel frattempo anche Luciano come Armando sarà abbastanza preoccupato, ma per un motivo più serio. Il ragioniere del paradiso pensieroso per le condizioni di salute dell’amata Clelia, insisterà per farla visitare da un medico. Intanto Irene (Francesca Del Fra) si vedrà costretta ad andarsene via dal grande magazzino dopo essere stata scoperta, ma prima di farlo verrà rassicurata da Rocco (Giancarlo Commare): quest’ultimo prometterà alla venere di aiutarla a trovare una vera sistemazione in cui poter passare la notte senza avere il timore di essere cacciata.

Marcello consiglia a Salvatore di lasciarsi il passato alle spalle, il ritorno di Agnese e Giuseppe

In seguito Marcello (Pietro Masotti) non appena vedrà l’amico e socio Salvatore sempre più sofferente per amore lo inviterà a lasciarsi alle spalle il passato: purtroppo quest’ultimo si farà scivolare addosso qualsiasi consiglio che gli verrà dato poiché avrà le idee chiare sulla strada da proseguire.

Il figlio di Agnese a questo punto confiderà a Laura di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata Gabriella, senza accorgersi che la 'venere' in realtà ha cominciato a provare dei sentimenti per lui.

Infine Agnese (Antonella Attili) farà ritorno a Milano con il marito Giuseppe (Nicola Rignanese), e il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) cadrà in preda alla disperazione totale nell'istante in cui non farà fatica a capire che nulla sarà come prima tra lui e la sua amata.