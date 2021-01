Dopo la lunga pausa in occasione delle festività natalizie, le vicende della soap opera Il Segreto torneranno a fare compagnia al pubblico italiano. Dalle anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 10 al 17 gennaio 2021, si evince che Emilia Ulloa, dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, avrà diversi scontri con Francisca Montenegro a causa del padre Raimundo.

Il segreto, trame al 17 gennaio: Matias interviene in difesa di Alicia

Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano dal 10 al 17 gennaio 2021, Tomas e Maqueda a La Habana uniranno le loro forze per far in modo che ci sia più sicurezza alla miniera.

Nel contempo Inigo farà fatica a nascondere la sua preoccupazione per le telefonate e le tangenti che continuerà a ricevere, poiché si domanderà chi potrebbe essere il mittente. Intanto Emilia appena tornata a Puente Viejo sarà abbastanza turbata per le pessime condizioni di salute del padre Raimundo, alla stessa maniera dei suoi familiari. Inoltre l’ex locandiera si accorgerà subito della rivalità tra Francisca e la marchesa Isabel. Don Filiberto verrà raggiunto dal portavoce dell’organizzazione segreta che lo aveva rapito, e verrà intimato ad accettare la proposta di entrare a far parte della setta.

Alicia finalmente farà il suo debutto in politica con il primo comizio: alcuni cittadini accoglieranno nel migliore dei modi le parole della giovane Urrutia, mentre altri si ribelleranno con delle minacce.

Il parroco di Puente Viejo, messo sotto pressione, accetterà di diventare un membro degli arcangeli, e dopo essersi battezzato avrà il compito di far entrare una persona di spicco nella società. Alicia verrà addirittura picchiata per le idee esposte in pubblico: fortunatamente a difendere la giovane ci penserà Matias, ma quanto accaduto sconvolgerà anche Encarnacion.

Emilia e Francisca litigano, Maqueda viene aggredito

Intanto Adolfo e Rosa faranno ritorno dal viaggio di nozze in anticipo, e quest’ultima non nasconderà la sua rabbia quando vedrà la sorella Marta ancora nel quartiere iberico. Emilia intanto verrà contattata nuovamente dalla marchesa Isabel, anche se Francisca la metterà in guardia dicendole di non fidarsi della sua parente.

Alicia, dopo aver appreso che Mauricio non ha cattive intenzioni con lei, sospetterà sempre di più di Tomas, soprattutto quando non risponderà alle sue chiamate telefoniche. Quest’ultimo nel frattempo, dopo aver saputo che Maqueda ha ricevuto un’offerta per la miniera, scoprirà che il capomastro incontrerà gli acquirenti da solo. Tuburcio invece potrà finalmente smascherare Estefania grazie ad Onesimo, che avrà tra le mani delle prove per dimostrare che lui non ha affatto tradito la moglie Dolores. Don Filiberto, oltre a tentare di convincere Tomas ad unirsi alla società segreta degli arcangeli, consiglierà al ragazzo di prendere le distanze da Alicia, invece Francisca ed Emilia litigheranno. Il fratello di Adolfo sorprenderà il caposquadra con delle valigie piene di soldi: la situazione per Maqueda si metterà male, poiché più tardi il capitano Huertas si presenterà a La Habana e annuncerà che il caposquadra è caduto in una fogna dopo essere stato aggredito.

Doña Begoña accuserà Manuela di essersi innamorata di suo marito Ignacio, e di averlo corteggiato anche durante la sua assenza. Nonostante la governante smentirà di averci provato con il proprio padrone, si vedrà costretta a rispettare le regole imposte dalla signora Solozabal. Intanto Marta si pentirà di non essere tornata a Bilbao, mentre Emilia furiosa a causa della scelta di Francisca di annullare l’appuntamento di Raimundo con lo specialista, scatenerà la sua rabbia su Matias e Marcela.

Urrutia orgoglioso della figlia, Matias deve rapire il nonno su richiesta della madre

Successivamente Alicia, mentre preparerà i suoi prossimi discorsi e metterà al corrente la madre del loro prossimo incontro, riceverà la visita del capitano Huertas. Quest’ultimo dirà alla giovane Urrutia che potrà fare visita a suo padre, poiché presto verrà trasferito nel carcere di Puente Viejo.

Isabel farà avere a Emilia un nuovo contatto medico per far controllare suo padre: purtroppo quest’ultima riceverà l'ennesimo rifiuto da Francisca. Urrutia si mostrerà orgoglioso della figlia Alicia, quando apprenderà che si è candidata per diventare sindaco. Per fortuna Maqueda sarà fuori pericolo di vita, e Isabel sospetterà che l’uomo sia stato picchiato a causa di una lite. Quando il caposquadra verrà dimesso dall’ospedale, Tomas, deciso a vederci chiaro sulla faccenda, gli chiederà delle spiegazioni.

A questo punto il fratello di Adolfo scoprirà che gli arcangeli sono i responsabili di un attacco terroristico, ma soprattutto saprà che vogliono colpire Alicia. Tomas sconvolto si recherà dalla giovane Urrutia per sapere se è sopravvissuta, e scoprirà che lo considera uno dei mandanti dell’aggressione ricevuta.

Per terminare Emilia, dopo aver trovato una struttura ospedaliera in cui suo padre potrebbe essere curato, dirà al figlio Matias di aver bisogno del suo aiuto per rapire suo nonno: l’obiettivo dell’ex locandiera ovviamente sarà quello di mettere in salvo l’anziano uomo.