La serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore ambientata nella Milano degli anni sessanta è sempre più avvincente. Nel corso degli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021, la storica capo commessa Clelia Calligaris avrà un malore al circolo.

Agnese Amato invece dopo aver trascorso le festività natalizie in Sicilia metterà fine alla tresca clandestina con Armando Ferraris.

Il Paradiso delle signore, trame al 15 gennaio: Salvatore non demorde

Gli spoiler delle puntate che occuperanno Rai Uno dall’11 al 15 gennaio 2021, raccontano che Salvatore avrà una convinzione sul suo rapporto con Gabriella.

Il giovane siciliano crederà che tra lui e la stilista sarebbe andata diversamente se avesse ricevuto la lettera che lui le aveva scritto. Nonostante ciò il figlio di Agnese spererà di potersi riavvicinare alla sua ex fidanzata, anche se Marcello e Laura cercheranno di farlo ragionare. Nel frattempo Beatrice oltre a iniziare a lavorare al Paradiso come segretaria di Luciano frequenterà i corsi di scuola serale di ragioneria, come studentessa. Intanto Arturo Bergamini non si farà prendere in giro da Umberto, visto che scoprirà subito il doppio gioco del commendatore.

Successivamente Adelaide riceverà una notizia che la turberà ancora di più. Gabriella invece darà l’impressione di volersi lasciare alle spalle il passato una volta per tutte. Salvatore però non demorderà, visto che non vorrà rinunciare a tornare tra le braccia della talentuosa stilista del negozio più lussuoso di Milano.

Vittorio vuole far tornare Serena a casa, Armando preoccupato

In seguito Gabriella dopo aver letto la missiva scritta dal suo ex farà un passo indietro, poiché ripenserà ai momenti vissuti con il giovane siciliano. La stilista per la prima volta si vedrà costretta a dire una menzogna al suo promesso sposo Cosimo. Intanto Umberto e Arturo si scontreranno a causa dell’affare che stavano per concludere: quest’ultimo dopo quanto accaduto deciderà di fare delle indagini per scoprire cosa potrebbe essere successo ad Achille Ravasi.

Ad aiutare il padre di Cosimo sarà Ludovica, poiché farà avere all’uomo un’informazione che potrebbe servirgli. Adelaide continuerà a essere preoccupata per colpa delle decisioni del cognato, invece Armando, Rocco e Pietro non vedranno l'ora di formare una squadra di ciclismo.

A casa Conti ci sarà tanta tensione non appena arriverà una telefonata dalla madre superiora del collegio in cui si trova Serena.

Nel contempo verrà alla luce un retroscena passato su Beatrice e Vittorio, che si avvicineranno sempre di più. Inoltre quest'ultimo stufo di vedere la nipote Serena soffrire deciderà di farla tornare a casa. Intanto Gabriella oltre a realizzare i disegni della maglia della squadra di ciclismo del paradiso, seppur con molta fatica farà di tutto per evitare Salvatore. Armando manifesterà la sua preoccupazione a Luciano a causa del ritorno di Agnese e Giuseppe dalla Sicilia.

Clelia perde i sensi, Agnese e Giuseppe tornano dalla Sicilia

Clelia avrà un mancamento al circolo sotto lo sguardo di Irene, che per non far sapere a nessuno che passa la notte nel negozio sceglierà di non soccorrere la capo commessa. Beatrice preparerà la valigia di Vittorio, che sarà in procinto di partire per un viaggio di lavoro.

Gabriella anche se cercherà di far aprire gli occhi a Salvatore, dimostrerà di non essere infastidita dalle attenzioni che lo stesso le riserverà. Luciano si preoccuperà per le condizioni di salute di Clelia, infatti esigerà di farla visitare da un dottore. Irene si vedrà costretta a lasciare il paradiso, e Rocco le prometterà di trovarle un posto dove poter stare.

Salvatore dopo essere stato invitato da Marcello a dimenticarsi di Gabriella confiderà i sentimenti che prova per la stilista a Laura, senza accorgersi che la sua socia si è presa una cotta per lui. Finalmente Agnese e Giuseppe torneranno nel capoluogo lombardo, e Armando crederà che niente sarà come prima. Salvatore affronterà la madre e le chiederà per quale motivo abbia nascosto la lettera che Gabriella avrebbe dovuto ricevere.

Adelaide consiglierà a Umberto di non diventare nemico di Arturo Bergamini. Cosimo invece proporrà a Federico di aiutarlo a rinnovare l’immagine della ditta Palmieri. Agnese e Armando non avranno altra scelta oltre a quella di rinunciare alla loro storia d’amore dicendosi addio. Infine Beatrice consegnerà a Vittorio i ritratti disegnati da lui nel rifugio durante la guerra: in tale circostanza i due cognati ammetteranno i sentimenti provati in passato prima di dividersi.