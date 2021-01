Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Tempesta d'amore. Questa volta, verranno analizzate le vicende che caratterizzeranno gli episodi del mese di gennaio. La soap, nonostante l'inizio di un nuovo anno, non cambierà orario all'interno del palinsesto televisivo. Verrà trasmessa, come sempre, su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 17:35.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Amelie arriverà al Furstenhof e si innamorerà di Tim, cercando di conquistare il suo cuore. Ben presto, però, si renderà conto che il giovane ha un'altra persona per la testa. Ariane, decisa a distruggere Christoph, l'accuserà dell'omicidio del padre di Leonard, mentre Vanessa darà del filo da torcere a Robert.

Tempesta d'amore: Amelie vorrà conquistare il cuore di Tim

Negli episodi di gennaio di Tempesta d'amore, il pubblico potrà conoscere un nuovo personaggio: Amelie. La ragazza verrà subito colpita da Tim e cercherà di conquistarlo in tutti i modi. Purtroppo, dovrà scontrarsi con una dura realtà: il suo amato non è riuscito a dimenticare Franzi. Incapace di rinunciare all'uomo, Amelie si alleerà con Steffen per ottenere il suo scopo. I telespettatori potranno conoscere anche Vanessa Sonnbichler, nipote di Alfons. La ragazza, atletica e praticante dei sport più disparati, avrà un sogno nel cuore: quello di entrare a far parte dello staff del Furstenhof.

Ariane accuserà Christoph di omicidio

Gli spoiler del mese di gennaio di Tempesta d'amore svelano che Vanessa sarà una figura negativa per Robert.

Quest'ultimo, infatti, già in crisi per la separazione da Eva, dovrà affrontare nuove situazioni che lo metteranno a dura prova. Inoltre, non riuscirà più a essere produttivo in ambito lavorativo, a causa delle sue numerose preoccupazioni.

Inoltre, Ariane vorrà distruggere Christoph con tutta se stessa. Metterà in piedi nuovi piani per ostacolarlo e per creargli problemi.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Deciderà di sfruttare l'arrivo di Leonard per accusare Christopher dell'omicidio di Friedrich Stahl. Non sarà facile, per l'uomo, liberarsi di questo pesante fardello.

Pauline e Leonard torneranno al Furstenhof

Le anticipazioni di gennaio di Tempesta d'amore rivelano che Christoph si impegnerà per allontanare l'accusa di omicidio. Però, non sarà facile trovare prove che gli permettano di scagionarsi.

Dovrà fare appello al suo coraggio e alla sua determinazione.

Nel frattempo, anche Pauline tornerà al Furstenhof. Elle verrà chiamata da Christoph, assieme a Leonard, per porre rimedio all'assenza di Robert. Questi due personaggi non sono estranei al pubblico perché avevano già fatto parte del cast della nona stagione.