L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore potrebbe tornare anche in prima serata su Rai 1. È questa la succulenta indiscrezione riguardante la fortunata serie televisiva attualmente in onda tutti i giorni, con grande successo, nel daytime della rete ammiraglia Rai. Un successo che ormai si è consolidato di stagione in stagione, al punto da rendere questo prodotto uno dei programmi più visti del palinsesto pomeridiano di Rai 1.

Dopo il grande successo, Il Paradiso delle signore potrebbe tornare in prima serata

Secondo le informazioni riportate non sarebbe da escludere l'ipotesi di un riapprodo de Il Paradiso delle Signore nella prestigiosa fascia oraria serale.

Del resto la serie nasce proprio come fiction per il prime time, salvo poi essere declinata in una serie quotidiana destinata al pomeriggio.

L'idea al vaglio sarebbe quella di puntare su una serie di puntate speciali della soap che potrebbero andare in onda in prima serata, le quali permetterebbero di affrontare argomenti e tematiche che non è sempre possibile trattare in puntate della durata di 50 minuti, come quelle in onda attualmente in daytime.

L'ipotesi degli speciali in prime time de Il Paradiso delle signore

Nel caso in cui l'operazione dovesse concretizzarsi sarebbe indubbiamente una gran bella soddisfazione per tutto il gruppo di lavoro de Il Paradiso delle signore, in particolar modo per il cast che potrebbe godere del vantaggio di approdare in prima serata su Rai 1 e in questo modo farsi vedere da una platea decisamente più vasta di spettatori.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e, soprattutto, se l'ipotesi di questi speciali della soap opera per la prima serata si concretizzeranno, prosegue con grande successo la programmazione quotidiana. La media della soap, infatti, arriva a sfiorare quasi il 18% di share al giorno, con picchi che arrivano anche al 20%.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per il 2021

I colpi di scena, anche nel corso delle prossime puntate in programma su Rai 1, non mancheranno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, infatti, rivelano che ci sarà spazio per le tormentate vicende della contessa Adelaide, la quale sarà chiamata a fare chiarezza sulle sorti di suo marito Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce dopo il viaggio di nozze in America.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di una coppia di personaggi molto amati dal pubblico: trattasi di Riccardo e Nicoletta che torneranno in scena nel corso delle puntate previste per il 2021. Tra i ritorni particolarmente attesi dal pubblico della soap opera vi è anche quello di Marta, che finalmente potrà riabbracciare il suo amato Vittorio, ma dovrà anche fare i conti con la "rivale" Beatrice, che si avvicinerà sempre più al cognato.

Insomma gli ingredienti per delle trame appassionanti e coinvolgenti sembrano esserci davvero tutti, per la gioia degli oltre due milioni di appassionati spettatori della serie con Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu.