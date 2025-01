Grande Fratello torna in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5 con una nuova puntata prevista dalle 21:30, condotta da Alfonso Signorini.

Un appuntamento atteso dai fan, dato che sono stati annunciati dei provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti che si sono comportati in maniera scorretta.

Si tratta di Helena, Jessica e Ilaria: secondo quanto si apprende, non ci saranno squalifiche immediate per nessuna delle concorrenti. Ci sarà spazio anche per il ritorno in gara di Pamela Petrarolo, mentre Maria Monsè rientrerà in casa per un confronto.

Non ci saranno squalifiche: anticipazioni Grande Fratello dell'8 gennaio

Le anticipazioni sulla diretta del GF di mercoledì rivelano che si parlerà degli spiacevoli episodi che si sono verificati nel corso degli ultimi giorni, i quali hanno avuto come protagoniste Helena, Ilaria e Jessica.

Per le tre concorrenti sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari da parte della produzione, ma, alla fine, non ci sarà nessuna squalifica immediata dal programma.

Nessuna delle tre sarà espulsa dalla casa e la parola finale sul loro percorso spetterà al pubblico, che deciderà tramite un televoto punitivo.

Il ritorno di Pamela nella casa del GF

Le anticipazioni sulla puntata serale dell'8 gennaio, inoltre, rivelano che si assisterà al ritorno stabile in casa di Pamela Petrarolo.

L'ex volto di Non è la Rai tornerà a essere una concorrente ufficiale del programma, dopo che, nei giorni scorsi, aveva lasciato la casa per motivi familiari.

Anche Maria Monsè, eliminata nel corso della scorsa puntata serale del Grande Fratello, tornerà all'interno della casa per un nuovo confronto diretto con una delle sue ex compagne di gioco.

Ci sarà spazio per le nuove nomination che porteranno alla proclamazione dei prossimi concorrenti al televoto settimanale.

L'eliminazione di Maria Monsè e della sua figlia nell'ultima puntata del GF

Nel corso dell'ultimo appuntamento trasmesso lunedì scorso su Canale 5, Maria e sua figlia hanno dovuto abbandonare definitivamente la casa e tornare alla loro vita di sempre.

Una eliminazione che aveva lasciato l'amaro in bocca a Maria Monsè, la quale aveva ammesso di aver pagato evidentemente lo scotto per essere stata fin troppo sincera nei confronti dei suoi compagni di gioco.

La showgirl, insieme alla figlia, si è resa protagonista di accessi scontri, in primis con Ilaria e Pamela, il duo delle Non è la Rai, verso le quali sembrava nutrire una profonda antipatia, complici anche le situazioni pregresse verificatesi prima dell'ingresso nella casa.