Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 gennaio rivelano che Marcello e Adelaide vivranno un momento di crisi.

Il giovane Barbieri non gradirà che la sua compagna abbia scelto di appoggiare Umberto per permettergli di riprendere in mano le quote di maggioranza della Galleria Milano Moda, finite nelle mani di Tancredi.

Nel frattempo, Mimmo annuncerà il suo ritorno a Milano, mentre Clara non potrà nascondere la sua delusione per l'abbraccio visto tra Alfredo e Irene.

Per Marcello e Adelaide la situazione non sarà delle migliori nel corso dei prossimi episodi. La contessa ha scelto di appoggiare Umberto per fare in modo che possa tornare in possesso delle quote di maggioranza della Galleria Milano Moda, dopo che ha dovuto cederle a Tancredi.

La contessa sarà pronta a dare una mano all'ex compagno, scatenando la gelosia di Marcello, che non la prenderà bene.

Tra i due si verranno a creare dei momenti di forte tensione, che li metteranno a dura prova, tanto che Marcello prenderà una decisione inaspettata.

Il giovane Barbieri svelerà alla sua amata di non sentirsi più pronto a gestire il suo patrimonio finanziario, motivo per il quale intenderà fare un passo indietro, così da non dover appoggiare il suo progetto legato all'ex Umberto Guarnieri.

Mimmo torna, Clara ha dei dubbi su Irene

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 gennaio, inoltre, rivelano che Mimmo annuncerà il suo rientro stabile a Milano.

Agata organizzerà una cena a casa Puglisi con Mimmo, alla quale inviterà anche Roberto Landi.

Nel frattempo, Clara, dopo aver assistito all’abbraccio tra Alfredo e Irene, chiederà spiegazioni alla sua migliore amica.

Irene proverà a tranquillizzarla, senza però svelarle la verità dei fatti, dato che Alfredo ha scelto di aiutarla in segreto per sanare il suo debito con il fisco, tenendo però all’oscuro la sua fidanzata.

Clara aveva lasciato Jerome per Alfredo negli episodi precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap opera, tra Clara e Alfredo è tornato il sereno, dopo che la ragazza aveva inizialmente scelto di dare una chance a Jerome.

L’allenatore aveva fatto breccia nel cuore della Venere, pronto a portarla con sé in Francia per trascorrere il Natale insieme.

La dichiarazione d'amore inaspettata di Alfredo, però, ha spinto la venere del Paradiso a cambiare idea e a rivalutare i suoi sentimenti, tanto da decidere di chiudere definitivamente con Jerome per lasciarsi andare alla sua storia d'amore con il magazziniere Perico.