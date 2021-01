Le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore del 2021 si tingono di giallo. Sono tante le questioni irrisolte che interessano i vari protagonisti. In primis, Marcello non ha chiuso la questione con Sergio Castrese, alias ''Il mantovano''. Anche se ora sembrano essersi calmate le acque, per il giovane Barbieri l'ipotesi del carcere è ancora aperta.

L'unica persona che potrebbe salvare Marcello è Roberta, ma l'ex Venere ora è a Bologna per portare avanti la sua carriera universitaria. La decisione è stata presa in seguito al ''tradimento'' di Barbieri con Ludovica, l'unico modo per metterla in salvo dal mantovano.

Marcello potrebbe tornare in prigione: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2021

Qualche puntata fa, Marcello è stato raggiunto da un complice di Castrese, al quale ha dovuto giustificare la rapina del mantovano. Anche se in un primo momento il giovane Barbieri sembrava aver avuto la meglio, per lui le cose potrebbero mettersi di nuovo male.

Non si esclude dunque il carcere per Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma nei prossimi mesi.

Recentemente Castrese ha minacciato Barbieri, promettendogli che la loro collaborazione non sarebbe certo finita così facilmente. E così Marcello non solo si è trovato con il cuore spezzato per via della separazione da Roberta, ma anche con l'ombra minacciosa del mantovano alle sue spalle.

Barbieri ha mentito alla polizia

Marcello, una volta raggiunto dalle autorità, ha detto una bugia per proteggere il suo aguzzino. Barbieri infatti gli ha fornito un alibi sicuro per scagionarlo dall'accusa di rapina, raccontando di essere stato con lui per tutta la nottata nella quale si è consumato il crimine.

Angosciato per le minacce di Castrese - che gli ha impedito di fatto di parlare con la polizia e di allontanarsi da Milano - Marcello è stato costretto a inscenare un tradimento con Ludovica per fare in modo che Roberta partisse da sola alla volta di Bologna.

Che cosa succederà nelle prossime puntate della soap?

Il futuro di Marcello e Roberta: anticipazioni 2021 Il Paradiso delle Signore

A ora Roberta è a Bologna e Marcello sta provando a superare il dolore per la loro separazione, anche se non è semplice. Il suo cuore è a pezzi e nemmeno la vicinanza dell'amico Salvatore lo solleva da questo dolore.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2021, non è affatto escluso che Marcello finisca in carcere per aver mentito alla polizia coprendo Castrese e per essere stato suo complice, anche se sotto ricatto.

Roberta, ignara di tutto, potrebbe anche scoprire la verità sul reale motivo per il quale l'ex fidanzato l'ha tradita e tornare a Milano in modo da salvarlo. Non resta che attendere le prossime puntate per vedere come si evolverà questa complicata trama.