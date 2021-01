Nella soap opera Il Paradiso delle signore ci saranno diverse novità che coinvolgeranno i protagonisti.

Secondo le anticipazioni di giovedì 7 gennaio, al centro delle vicende ci sarà ancora Salvatore. Dopo aver scoperto la verità sulla lettera che aveva scritto a Gabriella, il giovane sarà sempre più confuso e prenderà tempo per dare una risposta all'invito alle nozze.

Beatrice si preparerà per la scuola serale e chiederà aiuto a Clelia per scegliere un abito adatto, mentre la complicità tra Rocco e Irene sarà sempre più evidente. Il Mantovano non lascerà in pace Marcello e si presenterà ancora in caffetteria, ma Ludovica arriverà il soccorso del suo amico.

Infine, Arturo Bergamini inviterà i Guarnieri al matrimonio del figlio e coglierà l'occasione per fare al capofamiglia una proposta di affari.

Al Paradiso delle signore, Salvatore prende tempo per dare una risposta a Gabriella sulla partecipazione al suo matrimonio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 7 gennaio, raccontano che Salvatore sarà sconvolto dopo aver scoperto la verità sulla lettera scritta a Gabriella diverso tempo prima. Il giovane sarà molto deluso dal gesto di sua madre che, nascondendo la missiva, ha di fatto impedito un chiarimento tra lui e la sua ex fidanzata. Intanto, dopo l'invito alle nozze, il giovane Amato si prenderà tempo per dare una risposta a Gabriella, ansiosa di sapere se nel suo giorno importante Salvatore sarà presente o meno.

Nel frattempo, per Beatrice arriverà il momento di iniziare a frequentare la scuola serale che le permetterà di diventare una ragioniera e la donna avrà bisogno di un abito. Per questo, si recherà al Paradiso e chiederà alla sua amica Clelia dei consigli per scegliere l'abbigliamento più appropriato.

Arturo Bergamini propone un affare a Umberto Guarnieri: ne aveva fatto parte anche Achille Ravasi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 gennaio rivelano che, nella puntata in onda giovedì, Arturo Bergamini inviterà i Guarnieri al matrimonio di suo figlio. L'imprenditore coglierà l'occasione per proporre a Umberto un affare immobiliare a cui in precedenza aveva preso parte anche Achille Ravasi.

Nel frattempo, al Paradiso si noterà subito la nuova complicità tra Rocco e Irene e le Veneri non potranno fare a meno di immaginare che tra i due ragazzi ci sia del tenero.

Infine, per Marcello, i guai non finiranno: il giovane incontrerà nuovamente il Mantovano. Nonostante abbia rinunciato a Roberta, Barbieri non riuscirà a liberarsi facilmente del malvivente che tornerà a minacciarlo. Tuttavia, in suo soccorso arriverà Ludovica che vedrà il ragazzo in difficoltà e lo raggiungerà.