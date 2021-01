Tensione alle stelle nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore che riserveranno molti colpi di scena. Stando alle anticipazioni ufficiali del 2021, si tornerà a parlare del pericoloso e ambiguo Achille Ravasi, ora scomparso nel nulla dopo aver spezzato il cuore ad Adelaide.

Per la contessa l'incubo non sarà finito. Non dimentichiamo che la verità su quanto accaduto realmente durante la luna di miele in America non è mai stata svelata del tutto. Solo Umberto ne è il custode. Ora è arrivato il momento della resa dei conti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide spaventata da Achille

Ciò che sta accadendo nelle attuali puntate della soap in onda su Rai 1 è decisivo per il prosieguo delle trame. Arturo Bergamini ha proposto un affare immobiliare a Umberto, che ha fiutato sin da subito qualcosa di poco chiaro.

Guarnieri non è un uomo facilmente manipolabile, come ha dimostrato in più occasioni e non ha nemmeno paura di osare per ottenere quello che vuole. Sarà così che, una volta capito che Bergamini ha tentato di fregarlo, passerà alle maniere forti.

L'atteggiamento di Umberto preoccuperà Adelaide, in ansia dopo aver appurato che nell'affare immobiliare in questione era coinvolto anche l'ex marito Achille, l'unico in grado di farla capitolare.

Le indagini su Achille Ravasi

Fino a ora, si sa che Achille ha mentito sulla sua identità e che è stato al centro di uno scandalo. Chi è veramente e cosa ha combinato nel suo passato?

I telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore si chiedono anche che cosa sia successo di così sconvolgente tra Adelaide e Ravasi in America, durante il loro disastroso viaggio di nozze che rischiava di trasformarsi in tragedia, se non fosse intervenuto in tempo Umberto.

Ebbene, a riaprire il capitolo Ravasi sarà proprio Arturo: incuriosito dalla nomea di Achille e preoccupato per l'affare inizierà a indagare su di lui, che cosa scoprirà?

Umberto ricattato: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Adelaide non riuscirà a stare tranquilla per via di tutta la spinosa questione. Achille, anche se indirettamente, è tornato prepotente nella sua vita.

Inoltre sa benissimo che il suo segreto così ben custodito è in bilico.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore degli episodi in onda nel 2021, la posizione di Umberto si complicherà quando verrà ricattato da Arturo, anche se non si sa per quale precisa ragione. Ci sarà di mezzo Ravasi?

Ovvio che la contessa Adelaide non dormirà sonni tranquilli, temendo per la sua incolumità e quella di Guarnieri, l'uomo del quale è innamorata ma con il quale non riesce a lasciarsi andare per via del suo orgoglio.