Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda da martedì 5 a venerdì 8 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Gabriella comunicherà la data del matrimonio con Cosimo e deciderà anche di invitare il suo ex Salvatore. Amato però prima di dare una risposta positiva vorrà scoprire il motivo per cui la lettera che ha scritto alla Rossi non è mai arrivata a destinazione. Successivamente, Salvatore vorrà far uscire sua madre allo scoperto e metterà una lettera in bella mostra, ma a leggerla sarà Gabriella che poi chiederà spiegazioni al suo ex.

Gabriella comunicherà la data del matrimonio con Cosimo

Nelle puntate in onda fino all'8 gennaio, Gabriella comunicherà a Laura la data del matrimonio con Cosimo e le darà come compito quello di preparare la torta. Nel mentre, tra Clelia e Beatrice inizierà a nascere un'amicizia sincera, anche perché entrambe accomunate dalla perdita del marito.

Intanto, Umberto sa che Federico ha ricevuto il suo regalo di Natale e crederà che al ragazzo sia piaciuto, mentre Adelaide continuerà a non approvare il rapporto tra Vittorio e la cognata. Poco dopo che Gabriella ha annunciato la data delle nozze, Rocco troverà una lettera che suo cugino Salvatore aveva indirizzato alla Rossi.

Gabriella inviterà Salvatore al suo matrimonio

Nel frattempo, Clelia e Luciano vorrebbero uscire allo scoperto una volta per tutte.

Invece, Salvatore inizierà a sospettare che la lettera indirizzata a Gabriella non è mai arrivata a destinazione a causa di Agnese. Dunque, Salvatore deciderà di fare qualche domanda a Rosalia per cercare di scoprire la verità. Intanto, Gabriella e Cosimo decideranno di invitare Salvatore al loro matrimonio. Successivamente, Marcello sarà ancora una volta vittima delle minacce del Mantovano, ma Ludovica quando li vedrà in caffetteria deciderà di entrare.

Arturo Bergamini inviterà i Guarnieri alle nozze di suo figlio Cosimo per proporre ad Umberto un affare immobiliare. Invece, la sposa vorrebbe sapere se Salvatore prenderà parte o meno al lieto evento, ma Amato prenderà tempo, in quanto vorrà prima scoprire tutta la verità sulla lettera non arrivata a destinazione.

Gabriella troverà la lettera di Salvatore

Salvatore per scoprire la verità chiederà aiuto a Marcello e metterà in atto un piano per far uscire allo scoperto sua madre. In particolare metterà in bella mostra la lettera per farla notare ad Agnese. Poi però ci sarà una sorpresa, in quanto la missiva verrà trovata da Gabriella, che dopo averla letta cercherà un confronto con il suo ex.

Intanto, Serena e Carletto arriveranno al momento dei saluti, però prima si scambieranno un regalo. Nel mentre, Adelaide sarà molto turbata dalla vicenda legata a Ravasi .E Umberto inizierà a fare il doppio gioco con Arturo.