Dal prossimo lunedì 28 dicembre e fino al 1° gennaio 2021 compreso, la soap opera italiana Il Paradiso delle signore non andrà in onda, per poi ritornare su Rai 1 con i nuovi episodi dal 4 gennaio 2021. Pertanto quella in onda il 25 dicembre sarà l'ultima puntata annuale della serie ambientata a Milano.

Nella settimana che conclude il 2020, su Rai 1, nella fascia oraria pomeridiana, verrà trasmesso il programma televisivo Dream Road, condotto da Emerson Gattafoni, che insieme a Valeria Cagnoni sarà in sella alla sua moto per raccontare al pubblico da casa, tutti i luoghi e i percorsi che attraverseranno.

Il Paradiso delle signore, le puntate della settimana di Natale

Intanto, questa settimana stanno andando in onda su Rai 1 gli episodi de Il Paradiso delle Signore della settimana di Natale.

Secondo le ultime anticipazioni nelle puntate di giovedì 24 e venerdì 25 dicembre ci saranno momenti di tranquillità e pace tra i vari protagonisti. In primis, Federico perdonerà sua madre Silvia e deciderà di passare le festività natalizie con lei. Invece, Armando nonostante la partenza di Agnese, ritroverà quella serenità perduta grazie a un biglietto lasciatole dalla donna. Nel mentre, Luciano sarà molto felice di passare la Vigilia con la sua nuova famiglia formata da Clelia e Carletto. Mentre Vittorio Conti per qualche ora non sentirà l'assenza della sua Marta Guarnieri grazie alla presenza di Beatrice e i ragazzi.

Dal 4 gennaio 2021 i nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore

Dopo le festività ci saranno vari colpi di scena e alcuni ritorni molto attesi all'interno della soap opera italiana, tra cui quello di Marta Guarnieri. Come reso noto da ormai qualche settimana ad esempio l'attrice Gloria Radulescu, che interpreta il ruolo della moglie di Vittorio Conti, è già tornata sul set per girare i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Sarà particolarmente curioso capire come il suo personaggio prenderà la presenza di Beatrice in casa.

Quello di Marta non sarà l'unico ritorno, in quanto a Milano faranno capolino anche Riccardo e Nicoletta. La coppia, dopo aver lasciato l'Italia per godersi la loro storia d'amore a Parigi lontano da occhi indiscreti, deciderà di ritornare in patria per eliminare in maniera definitiva tutti gli ostacoli che per molto tempo hanno impedito la loro unione.

Non rimane che attendere la messa in onda televisiva dei nuovi appuntamenti, da lunedì 4 gennaio, per scoprire ulteriori novità sui protagonisti della soap opera. Intanto, per non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate, avrà modo di recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.