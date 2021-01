Nella soap Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni e la trama dell'episodio in onda giovedì 14 gennaio su Rai 1 annunciano che ci sarà un riavvicinamento tra Salvatore e Gabriella, ma anche il ritorno di Agnese dalla Sicilia che farà preoccupare Ferraris.

In particolare sarà un giorno particolare per Armando, che rivedrà Agnese dopo la separazione forzata delle vacanze di Natale. Ferraris si accorgerà subito che qualcosa, nella sua amata, è inevitabilmente cambiato. La vicinanza con il marito Giuseppe è stata per lei deleteria.

Nel frattempo, Salvatore è certo di poter recuperare il suo rapporto con Gabriella.

Poco importa se la signorina Rossi sta per convolare a nozze con Cosimo. Il loro è stato un amore troppo grande per essere buttato all'aria, specie ora che Gabriella ha letto una lettera mai ricevuta in passato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 gennaio

Nonostante abbia tentato in ogni modo di non farsi scoprire, per Irene è arrivato il momento di trovarsi un'altra sistemazione per la notte. La sua preoccupazione è tanta, anche perché non ha alcuna intenzione di tornare a casa con suo padre.

A rassicurarla è Rocco, che le fa una promessa: sarà lui a trovarle un altro posto dove stare. La Venere quindi si sentirà - dopo tanto tempo -protetta e al sicuro.

Luciano vuole chiamare un medico per Clelia

Il malore di Clelia ha messo in allarme Luciano.

Il ragioniere tenta in ogni modo di convincerla a farsi visitare da un medico.

Continuando con le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle signore che andrà in onda giovedì 14 gennaio su Rai 1, Agnese e Giuseppe torneranno finalmente a Milano. Un momento tanto atteso da Armando che non si rivelerà però felice come sperato.

Ferraris capirà immediatamente che Agnese è cambiata.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il soggiorno a Partanna ha dato modo a Giuseppe di farla tornare sui suoi passi, comportandosi come se nulla fosse. Armando si chiuderà nella propria malinconia.

Salvatore tra Gabriella e Laura nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Marcello sta provando a far ragionare Salvatore: è troppo tardi per tentare di far tornare nella sua vita Gabriella.

Salvo però non vuole sentire ragioni, essendo certo dell'amore che prova per lei.

Anche Gabriella proverà a parlare con Salvatore, dicendogli che ormai è tempo di guardare avanti per entrambi. Nello stesso tempo però, anche per lei cambierà qualcosa.

Salvatore si confiderà con Laura, che ascolterà le sue angosce con molta tristezza, essendo innamorata di lui e non ricambiata. Il giovane Amato continuerà a non accorgersi dei sentimenti della Venere nei suoi confronti.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore, Salvatore si troverà tra Gabriella e Laura: sarà una delle due ragazze a renderlo felice? Ciò sarà chiarito solo nelle prossime puntate.