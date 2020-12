Il Paradiso delle Signore torna il 4 gennaio con una settimana ricca di colpi di scena per i protagonisti della Milano degli anni '60. Ci saranno interessanti sviluppi per Salvatore, che sarà invitato al matrimonio di Cosimo e Gabriella, ma nel frattempo scoprirà che Agnese ha nascosto la lettera che lui aveva inviato alla sua ex ragazza. Adelaide non sopporterà la convivenza tra Vittorio e Beatrice e si confronterà direttamente con la donna, mentre Federico avrà ancora difficoltà a voltare pagina con sua madre. Ci sarà un inaspettato avvicinamento tra Rocco e Irene, mentre nascerà una profonda amicizia tra Clelia e Beatrice, accomunate dalla perdita del proprio marito.

Umberto sarà coinvolto in un affare da Arturo Bergamini, ma Adelaide sarà preoccupata per i risvolti che potrebbe avere questa iniziativa. Infine Gabriella scoprirà la lettera che Salvatore avrebbe voluto darle e affronterà il suo ex fidanzato.

Tra Clelia e Beatrice nascerà una profonda amicizia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 gennaio raccontano che Federico comunicherà a Luciano la sua decisione di andare a vivere da solo. Nonostante il Natale trascorso con sua madre, il ragazzo non si sentirà ancora pronto a lasciarsi alle spalle le incomprensioni che ci sono state tra loro. Per Clelia e Luciano il rapporto proseguirà a gonfie vele e i due cominceranno a sentire il bisogno di uscire allo scoperto e vivere la loro relazione alla luce del sole.

A casa Conti, intanto, Beatrice e Vittorio costruiranno un rapporto che assomiglierà molto a quello di una nuova famiglia e Adelaide non tollererà la convivenza tra il marito di sua nipote e la cognata. Per questo motivo la contessa affronterà direttamente Beatrice. A casa Amato, invece, l'anno inizierà con un imprevisto per Salvatore: il ragazzo scoprirà la lettera che Agnese aveva nascosto a Gabriella.

Il giovane barista giungerà alla conclusione che sia stata proprio sua madre a far sparire il messaggio e chiederà conferma a Rosalia. Deluso dal comportamento di Agnese, Salvatore sistemerà la missiva in modo tale che la donna possa vederla al suo ritorno a Milano.

Salvatore scopre la lettera destinata a Gabriella

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 gennaio, rivelano che Gabriella e Cosimo inviteranno il giovane Amato al loro matrimonio.

Il ragazzo prenderà del tempo prima di dare una risposta e si confiderà con Marcello. Quest'ultimo, intanto, sarà ancora alle prese con il Mantovano e Ludovica, vedendoli, si presenterà al locale da Barbieri. Rocco noterà una strana "presenza" nel magazzino e scoprirà che si tratta di Irene. La Venere, infatti, sta dormendo al Paradiso dopo aver litigato con suo padre ed essere andata via di casa. Chiederà al suo amico di non parlare a nessuno di questa sua nuova sistemazione. Tra Rocco e Irene nascerà una complicità, che anche al grande magazzino noteranno tutti. Nel frattempo, Beatrice si recherà al Paradiso per acquistare un nuovo abito in vista della scuola serale, che inizierà a frequentare per ottenere il diploma di ragioniera. Clelia aiuterà la sua amica a trovare qualcosa di adeguato: tra le due donne nascerà un'amicizia profonda, dovuta anche al loro simile passato.

La cognata di Vittorio, inoltre, penserà di mettersi alla ricerca di un nuovo lavoro, ma suo cognato le proporrà di essere la segretaria di Luciano al Paradiso.

Umberto riceverà una proposta da parte di Arturo Bergamini, che vorrebbe coinvolgerlo in un affare immobiliare a cui aveva partecipato anche Ravasi e Adelaide sarà molto preoccupata per questa situazione. Infine Gabriella troverà la lettera che Salvatore le aveva scritto e deciderà di affrontare il suo ex fidanzato.