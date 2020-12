Le nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore tornano il 4 gennaio su Rai 1 in prima visione assoluta. Tra le grandi assenti c'è ancora Marta, rimasta a New York a causa di una tempesta di neve che non le ha permesso di tornare a Milano per passare il Natale in compagnia del marito Vittorio.

Conti si è ritrovato a festeggiare con Beatrice, vedova di suo fratello Edoardo (e sua ex amante, non dimentichiamolo), Serena e Pietro. Un Natale diverso ma che gli ha anche regalato gioia. La determinata Beatrice non sembra essere intimorita da nessuno, tantomeno da Adelaide.

La contessa ha fatto di tutto per tenerla lontano da Vittorio, persino arrivando a pagarle una vacanza in montagna.

Invito rifiutato prontamente da Beatrice che, come se non bastasse, si troverà senza lavoro dopo la decisione di licenziarsi dal Circolo per via di alcune incomprensioni.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Beatrice e Vittorio saranno molto vicini anche nelle prossime puntate, mettendo in allerta Adelaide. La contessa inizierà una guerra fredda contro Conti e la cognata, decisa a proteggere il matrimonio di Marta.

In attesa del ritorno della soap su Rai 1, diversi attori stanno rilasciando interviste e tra questi anche il volto di Beatrice, Caterina Bertone.

Il Paradiso delle Signore, Beatrice e Vittorio turberanno Marta nelle nuove puntate

Beatrice Conti è arrivata a Milano dopo la morte di Edoardo, il fratello di Vittorio con il quale ha avuto due figli, Serena e Pietro.

I rapporti tra Conti e la cognata sono apparsi da subito tesi e, ripensando al loro passato, se ne capisce benissimo il motivo.

Beatrice e Vittorio erano amanti, proprio nel periodo in cui la donna stava per convolare a nozze con Edoardo. Un errore che ha finito per allontanare inevitabilmente i due fratelli. Imparando a conoscerla però, Vittorio pare essersi riavvicinato alla sua ex fiamma, forse ancora innamorata di lui.

Stando alle prime indiscrezioni sulle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Marta sarà determinante per il rapporto tra Vittorio e Beatrice: le due donne si affronteranno e saranno entrambe decise a non perdere ciò per cui stanno lottando.

Caterina Bertone, Beatrice ne Il Paradiso delle Signore: 'Ho un grande dispiacere'

In attesa del ritorno della soap Il Paradiso delle Signore programmato per il 4 gennaio su Rai 1, Caterina Bertone ha rilasciato un'intervista a un noto settimanale nel quale ha parlato del difficile periodo che sta passando e, come lei, tutti gli italiani.

L'attrice ha passato il Natale senza le sue sorelle: ''È un grande dispiacere per me, non ho potuto passare le feste con loro perché vivono all'estero''. Tuttavia, Caterina Bertone ha ricordato che - specie in questo periodo - la cosa importante è stare bene.

''Penso alle famiglie separate per colpa del virus e non mi lamento'', ha aggiunto l'attrice confidando in momenti migliori; un augurio che ha fatto anche Roberto Farnesi in una recente intervista, nella quale ha auspicato che il regalo più bello per Natale possa essere il vaccino per combattere questo insidioso coronavirus.