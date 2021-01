Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 saranno alquanto drammatiche, caratterizzate da un episodio triste in casa Bergamini. Nonostante ciò non mancheranno momenti dolci e romantici per i protagonisti della soap opera italiana. Al centro dell'attenzione ci sarà anche Rocco Amato che molto presto si troverà "tra due fuochi". Il ragazzo, durante l'assenza di Maria, a cui è molto affezionato, si è avvicinato molto alla Cipriani. Dopo aver scoperto la ragazza alloggiava di nascosto nel magazzino del Paradiso, si è preso cura di lei e addirittura ha portato la pace tra Cipriani e suo padre.

Il giovane le ha trovato anche una sistemazione e ciò ha fatto tanto piacere alla Venere che non finirà mai di ringraziarlo per il suo gentile gesto. Molto presto però arriverà Maria Puglisi dalla Sicilia e molto probabilmente metterà il bastone tra le ruote vedendo la nascita della nuova love story.

Rocco confuso tra Maria e Irene

Come visto nelle puntate precedenti, il nipote di Agnese è stato l'unico a non avere avuto problemi con il ritorno inaspettato dello zio. Il giovane si è dimostrato fin da subito felice della comparsa di Giuseppe e non ha colto minimamente i problemi che l'uomo ha portato all'interno della casa, a differenza di quanto accadrà invece a Salvatore. Il giovane Amato infatti, tra pochissime puntate, dirà al padre che non riuscirà più a tollerare il suo brusco comportamento.

Rocco intanto, molto presto si troverà a indeciso tra Irene e Maria. Entrambe le ragazze lavorano al Paradiso e il ragazzo, confuso, cercherà in tutti i modi di fare chiarezza in merito ai sentimenti che prova per ogni singola ragazza.

Maria curiosa del rapporto tra Irene e Rocco

Durante i nuovi episodi del Il Paradiso delle Signore 5 il litigio tra la Cipriani e il padre ha causato il trasferimento della ragazza nel magazzino del Paradiso.

Rocco si è preso, fin dal primo momento della scoperta, cura di Irene stabilendo così un legame molto affettuoso e dolce. Il giovane si impegnerà per trovare un'alloggio alla ragazza e addirittura portare la pace tra la Vedere e suo padre. Questa situazione unirà tantissimo i due giovani ma ben preso verrà probabilmente ostacolata. Il riavvicinamento tra Rocco e Irene è avvenuto quando Maria, invaghita del giovane magazziniere, si trovava in Sicilia per le festività natalizie.

Durante i prossimi episodi della fiction daily di Rai 1 la ragazza tornerà a Milano e scoprirà il rapporto che si è creato tra la Cipriani e Rocco. Maria sarà sempre più curiosa e in un certo senso anche gelosa del legame nato tra i due ragazzi durante la sua assenza. Per scoprire com andrà a finire basta seguire le puntate che vanno onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 15:55.