Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda lunedì 11 gennaio 2021 su Rai 1 rivelano che ci saranno delle importanti novità legate a Salvatore, il quale non riuscirà a non pensare al fatto che la sua lettera non sia stata consegnata in tempo a Gabriella. Intanto Arturo Bergamini, dopo aver capito le reali intenzioni di Umberto, non si lascerà prendere in giro molto facilmente.

Salvatore pensa ancora a Gabriella: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 gennaio

Nel dettaglio, Salvatore ripenserà ancora una volta all'affare della lettera che aveva scritto per Gabriella e crederà che le cose sarebbero andate diversamente se solo la stilista del Paradiso avesse avuto modo di leggerla in tempo.

E invece qualcuno ha remato contro la loro relazione e così Gabriella ha voltato definitivamente pagina, al punto che sarà in procinto di convolare a nozze con Cosimo Bergamini.

Salvatore, però, non si rassegnerà facilmente e ancora una volta mostrerà la sua intenzione di voler provare a rimettere in sesto la sua relazione con Gabriella. Peccato, però, che i suoi due amici Marcello e Laura saranno di parere completamente opposto e proveranno così a far ragionare Salvatore e a spingerlo ad andare avanti e a voltare pagina.

Arturo scopre il doppio gioco di Umberto: spoiler Il Paradiso delle signore

E poi ancora le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che sarà trasmessa lunedì 11 gennaio in tv, rivelano che Beatrice si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro come assistente di Luciano e al tempo stesso porterà avanti l'impegno con la scuola serale per il conseguimento del diploma da ragioniera.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'attenzione sarà posta anche su Arturo Bergamini che non si lascerà prendere per il naso da Umberto. Il "doppio gioco" messo in atto dal Commendatore sarà ben chiaro ad Arturo che deciderà di agire di conseguenza.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Adelaide riceverà una scottante confidenza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 gennaio

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide: le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore dell'11 gennaio 2021 rivelano che riceverà una confidenza che la preoccuperà non poco. Di cosa si tratta? Potrebbe avere a che fare con il suo ex marito Achille Ravasi?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

E, infine, Gabriella apparirà sempre più determinata a lasciarsi alle spalle il suo passato e quindi a chiudere definitivamente con Salvatore. Peccato, però, che quest'ultimo non sarà disposto a rinunciare alla stilista e apparirà deciso a non volersi arrendere, convinto che possa avere ancora una chance.