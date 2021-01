Finalmente è tornato in onda su Rai 1 l'appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 6 che vede protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo. Un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori che attendevano con trepidazione la prima puntata trasmessa il 7 gennaio 2021 su Rai 1. Per chi non avesse avuto la possibilità di vedere in prima visione la puntata d'esordio della Serie TV, può rivederla in replica streaming sul sito RaiPlay ma anche in televisione sul canale free RaiPremium.

Dove rivedere Che Dio ci aiuti 6 del 7 gennaio in streaming online e tv

Nel dettaglio, sarà possibile riguardare la prima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in streaming online da tablet oppure da telefono cellulare, accedendo al sito web gratuito RaiPlay, che vi permetterà di rivedere questa e le altre serie tv trasmesse sui canali Rai in qualunque momento lo desiderate.

La replica del 7 gennaio 2021 della fiction, però, sarà ritrasmessa anche in televisione sul canale Rai Premium. L'appuntamento con la riproposizione dei primi due episodi della sesta serie è in programma per sabato 9 gennaio, a partire dalle 21:15 circa.

In questo modo, non arriverete impreparati alla messa in onda della seconda puntata in programma già per domenica 10 gennaio, sempre nel prime time di Rai 1.

Il ritorno di suor Angela in Che Dio ci aiuti 6

Una prima puntata di Che Dio ci aiuti 6 che è stata caratterizzata da un bel po' di colpi di scena e sorprese. Suor Angela e tutto il convento degli Angeli si è trasferito ad Assisi, la città natale del personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Ed è stato proprio grazie a questo trasferimento che la suora ha avuto la possibilità di rivedere di nuovo suo padre Primo, con il quale non aveva rapporti da ben 20 anni.

Un rapporto decisamente conflittuale quello tra suor Angela e suo padre che, a distanza di svariati anni, ancora non l'ha perdonata per gli errori compiuti in passato.

Il riassunto della prima puntata di Che Dio ci aiuti 6

E poi ancora occhi puntati su Azzurra che ha comunicato la sua intenzione di voler cambiare decisamente vita. La donna ha abbandonato le frivolezze, le scarpe e gli abiti alla moda per dedicarsi alla vita in monastero.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Azzurra, infatti, nel corso della prima puntata del 7 gennaio ha iniziato il percorso per diventare una novizia del convento capitanato da suor Angela.

Tra i ritorni di questa sesta stagione va segnalato quello di Monica, che ha rimesso piede in convento dopo essere stata lasciata e truffata dal suo fidanzato. Un ritorno che ha scombussolato un po' Nico, in procinto di convolare a nozze con la bella Ginevra.

Occhi puntati anche su Erasmo, un ragazzo dal passato difficile arrivato in convento perché desideroso di scoprire la vera identità di sua madre, che lo ha abbandonato da piccolo facendo perdere le sue tracce.