Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore e questo venerdì 15 gennaio andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta, che concluderà questa nuova settimana.

Le anticipazioni della soap opera raccontano che Adelaide continuerà a essere preoccupata per le sorti di Umberto. Intanto Agnese e Armando saranno costretti a dirsi addio, mentre tra Beatrice e Vittorio ci sarà un nuovo avvicinamento.

Adelaide preoccupata per Umberto: trama Il Paradiso delle signore 15 gennaio

Nel dettaglio, Arturo Bergamini deciderà di giocare la carta del ricatto nei confronti di Umberto. La posta in gioco avrà a che fare con il caso di Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce in seguito al ritorno in Italia della contessa.

Una situazione che spaventerà moltissimo Adelaide, la quale pregherà il Commendatore di non mettersi contro un uomo potente e spietato come Arturo Bergamini.

Insomma Adelaide non apparirà per nulla serena e non nasconderà l'enorme preoccupazione per le sorti di Umberto e per il pasticcio che potrebbe combinare mettendosi contro Arturo. Quale sarà a questo punto la decisione finale del Commendatore? Ascolterà il consiglio della contessa Adelaide oppure andrà avanti per la sua strada, facendo di testa sua? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della serie.

Salvatore affronta sua mamma per la lettera a Gabriella

Inoltre le anticipazioni dela trama de Il Paradiso delle signore del 15 gennaio 2021 rivelano che Giuseppe continuerà a fare da padrone nella vita di sua moglie.

Agnese, intanto dovrà affrontare anche l'ira di suo figlio Salvatore.

Il ragazzo deciderà di affrontare sua mamma perché vuole sapere tutta la verità sulla lettera che aveva scritto per Gabriella, la quale non è mai stata consegnata nelle mani della diretta interessata. Così Salvatore chiederà ad Agnese di dargli tutte le spiegazioni in merito. Come si comporterà la donne nel momento in cui verrà messa "spalle al muro" da suo figlio?

L'addio tra Agnese e Armando: trama Il Paradiso delle signore 15 gennaio

Inoltre la trama de Il Paradiso delle Signore racconta che per Agnese arriverà anche il momento del doloroso addio con Armando. La love story tra la donna e il capo magazziniere non è destinata ad avere un futuro e i due decideranno di intraprendere due strade diverse.

Intanto tra Beatrice e Vittorio si verrà a creare un rapporto di grande complicità.

In questo nuovo episodio del 15 gennaio, la donna consegnerà a suo cognato i disegni che lui aveva realizzato nel rifugio durante la guerra e che lei aveva conservato gelosamente. Per i due arriverà il momento di ammettere il sentimento che li ha uniti in passato.