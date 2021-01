Grandi colpi di scena accadranno nel corso della seconda puntata di Made in Italy, la Serie TV con protagonisti Greta Ferro e Margherita Buy. Gli spoiler del 20 gennaio su Canale 5 raccontano che Irene Mastrangelo lascerà Milano alla volta del Marocco per occuparsi di un servizio di Lella Curiel. La protagonista riscuoterà un enorme successo sul lavoro, mentre la sua storia d'amore con Luigi sarà sulla via del non ritorno.

Made in Italy, puntata 20 gennaio: Irene riesce ad intervistare Krizia

Le anticipazioni della seconda puntata di Made in Italy in onda mercoledì 20 gennaio 2021 sui teleschermi italiani raccontano importanti colpi di scena.

In dettaglio, Irene lascerà la sua abitazione dopo aver litigato vivacemente con il padre. La ragazza, infatti, si stabilirà a casa di Monica dopo essere rientrata all'alba da una serata in discoteca. Nel frattempo, Rita verrà invitata per Appeal alla sfilata di Krizia in Triennale a Milano. Qui, la capo redattrice si occuperà delle interviste, se un grattacapo non la facesse arrivare in ritardo. Irene, a questo punto, deciderà di prendere il posto della sua datrice, tanto da portare avanti il lavoro che era stato programmato. Per questo motivo, la giovane riuscirà ad avere accesso alla sfilata, tanto da riuscire ad intervistare Krizia.

La Mastrangelo lascia Luigi e vola in Marocco

Nel corso della seconda puntata di Made in Italy del 20 gennaio, Irene otterrà un grande successo facendo un reportage del famoso appuntamento con la moda milanese.

Rita rimarrà favorevolmente colpita dalla sua dipendente, tanto da offrirle un prestigioso incarico. In questo frangente, la Mastrangelo scoprirà di dover intervistare Missoni a Sumirago per ottenere informazioni ed alcuni vestiti da usare in un servizio.

Ma ecco che Irene approfitterà di questa grandiosa opportunità per fare alcune interviste esclusive, utili alla rivista Appeal.

A fine giornata, la Mastrangelo si recherà a cena con Luigi ed i suoi genitori. Purtroppo, la serata avrà un risvolto inaspettato. La giovane ed il fidanzato, infatti, decideranno di porre fine alla loro relazione.

Successivamente, la giornalista deciderà di lasciare l'Italia e volare in Marocco per fare l'assistente di un servizio fotografico di Lella Curiel.

In questo frangente, Irene dimostrerà di avere molto talento. Infatti, convincerà il fotografo a non rinunciare al suo lavoro dopo aver visto la modella Elana in preda ai fumi dell'alcool. La Mastrangelo consiglierà all'addetto della fotografia di scegliere una cameriera come sua nuova musa. Una decisione, che sarà accettata da John con molto entusiasmo. Anche questa volta, la protagonista della serie tv dovrà rispondere dei risultati ottenuti con il capo del giornale.