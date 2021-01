Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Rai 1.

Le anticipazioni di mercoledì 13 gennaio annunciano una puntata serena per alcuni personaggi e invece di preoccupazione per Armando. Il magazziniere inizierà a temere la realtà in vista del ritorno di Agnese e si confiderà con Luciano, mentre Irene continuerà a dormire sul posto di lavoro. La ragazza assisterà anche a un mancamento di Clelia, ma non interverrà per paura di essere scoperta. Dopo la telefonata in lacrime di Serena, Vittorio deciderà di andare a prendere la bambina dal collegio. L'armonia regnerà in casa Conti, dove Vittorio poco prima di partire si godrà le attenzioni della cognata, che preparerà la valigia per lui.

Anche al Paradiso ci sarà armonia e i ragazzi saranno entusiasti per il progetto della squadra ciclistica a cui Gabriella disegnerà le magliette. Infine, la stilista terrà lontano Salvatore in tutti i modi, anche se per lei non sarà facile.

Mercoledì 13 gennaio, Luciano ascolterà le preoccupazioni di Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 13 gennaio, raccontano che Armando vivrà dei momenti di forte nostalgia dovuti alla mancanza di Agnese. Anche se il ritorno della donna è imminente, il magazziniere sarà molto preoccupato per il fatto che lei ormai stia con suo marito e si confiderà con il suo amico Luciano. Nel frattempo, Vittorio deciderà di andare a prendere Serena dal collegio, perché non potrà sopportare l'idea di aver sentito la bambina piangere al telefono la sera prima.

Clelia una sera al magazzino del Paradiso avrà un mancamento, ma l'unica ad accorgersi del malore sarà Irene, nascosta per prepararsi il giaciglio per la notte. La giovane Venere deciderà di non intervenire per non far scoprire il proprio segreto.

Al Paradiso delle signore, Gabriella farà fatica a tenere lontano Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 gennaio rivelano che, nella puntata di mercoledì, al grande magazzino i ragazzi saranno entusiasti per la nuova creazione della squadra ciclistica.

Rocco e le Veneri aspetteranno con ansia il momento della realizzazione del progetto, mentre Gabriella si occuperà di disegnare le maglie dei corridori.

Quest'ultima cercherà intanto di tenere lontano da sé Salvatore, ma non sarà facile e non soltanto per l'insistenza del ragazzo. La stilista sembrerà fare molta fatica per respingere il suo ex fidanzato: i ricordi e la nostalgia le hanno fatto crollare tutte le certezze.

Intanto, a casa Conti regnerà l'armonia e Vittorio sarà in procinto di partire per un breve viaggio di lavoro. Per l'occasione, Beatrice preparerà a suo cognato la valigia e i due sembreranno sempre di più in sintonia.