Martina sarà sotto accusa per l'avvelenamento di Ayala nelle prossime puntate de La Promessa. "È tutta colpa tua", le urlerà Ayala dopo il ritrovamento della cicuta nella sua stanza. Le anticipazioni rivelano che anche Lorenzo sarà convinto che Martina abbia avvelenato Ayala. Margarita sarà così scossa che perderà i sensi, mentre Cruz e Alonso non sapranno cosa pensare, perché le prove contro Martina saranno schiaccianti.

Il ritrovamento del flacone di cicuta

La diagnosi del medico di Ayala, che informerà i Lujan che il conte è stato avvelenato, scuoterà il palazzo.

Margarita sarà tormentata all'idea che sua figlia possa essersi macchiata di un simile reato e chiederà l'aiuto di Maria per fare chiarezza. La signora e la cameriera perquisiranno la stanza di Martina in sua assenza e, in uno dei cassetti, troveranno un flacone di cicuta, lo stesso veleno trovato nello stomaco di Ayala. Margarita sarà sconvolta e appena sua figlia rientrerà in casa le chiederà spiegazioni. Martina non saprà giustificare la presenza del veleno nella sua stanza e si limiterà a dire di essere totalmente estranea ai fatti. Spiegherà di non avere idea del perché quella bottiglia fosse nella sua stanza. Margarita non metterà in dubbio la parola della figlia, ma Lorenzo ascolterà la loro conversazione e non avrà intenzione di tacere.

Accuserà subito Martina: "Sei un'assassina". Presto la discussione si sposterà nel salotto, dove ci saranno anche i marchesi e Ayala che pretenderanno delle risposte da Martina.

Martina grida la sua innocenza

Ayala sarà furioso dopo aver saputo che Martina aveva il veleno nella sua stanza e non avrà alcun dubbio. La ragazza, in lacrime, implorerà Alonso di crederle, ma Ayala la interromperà subito: "Non ti credevo capace di tanto".

Margarita sarà delusa dalle sue accuse, ma lui rincarerà la dose: "Io non la accuso di niente, ci sono le prove che parlano contro di lei", dirà con rabbia. Lorenzo si schiererà dalla parte di Ayala: "Pensi che siamo imbecilli, Martina?". Tuttavia, la ragazza continuerà a urlare la sua innocenza. Margarita si sentirà sopraffatta dalla situazione e perderà i sensi.

"È tutta colpa tua", urlerà Ayala puntando il dito contro Martina, che andrà via dalla stanza.

Ayala è sempre stato antipatico a Martina

Nelle puntate in onda su Rete 4, Margarita ha appena ricevuto il suo primo invito da parte di Ayala. Quest'ultimo, d'accordo con Petra, vuole togliere le proprietà a Cruz e quando ha saputo che Margarita possedeva delle quote, si è avvicinato a lei. Ayala ha chiesto alla donna di accompagnarlo a un ricevimento importante, perché non voleva andarci da solo. Il conte ha aggiunto che con Margarita hanno molte cose in comune ed entrambi sono senza compagnia. Martina ha avuto già modo di conoscere Ayala, che le è stato sin da subito antipatico. L'uomo è stato molto invadente e ha tirato in ballo i pettegolezzi che hanno visto Martina protagonista quando è terminato il suo fidanzamento con Antonio.