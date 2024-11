Matteo salverà Michelino da un incidente e sarà investito da Odile nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 del 2 e 3 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Portelli sarà ricoverato in ospedale e Marcello, Silvana e Odile saranno molto preoccupati per lei. Nel frattempo, Alfredo vedrà Clara felice con Jerome e dovrà farsi da parte, il tutto mentre Elvira avrà l'appoggio di sua nonna per comunicare ai suoi genitori che c'è un bambino in arrivo.

Preoccupazione per Matteo dopo l'incidente

La prima settimana di dicembre non inizierà nel migliore dei modi per Matteo che sarà vittima di un incidente.

Portelli vedrà il piccolo Michelino giocare per strada con un pallone e per evitare che si faccia male finirà per essere investito. Al volante dell'auto ci sarà Odile che sarà molto dispiaciuta per quello che è successo. La figlia di Adelaide si sentirà in colpa per Matteo che sarà portato subito in ospedale. Marcello seguirà suo fratello nonostante le incomprensioni degli ultimi giorni. Poco dopo, anche Odile andrà a far visita a Matteo per vedere con i suoi occhi quali sono le sue condizioni dopo l'incidente. Silvana si spaventerà molto per quello che è accaduto a suo figlio e dopo essere stata in ospedale andrà da Concetta e si sfogherà con lei. Tra le due donne ci sarà un momento di forte vicinanza.

Marta ed Enrico, invece, continueranno a condividere il misterioso passato del magazziniere e l'attrazione tra i due sarà sempre più forte. Enrico, tuttavia, si renderà conto di non poter andare oltre e per questo cercherà di tenersi a distanza.

Gertrude aiuterà sua nipote Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano poi che Elvira sarà al settimo cielo per la gravidanza in corso, ma si renderà conto di non poter più aspettare per informare la sua famiglia.

La ragazza partirà dalla nonna Gertrude che è sempre stata molto comprensiva con lei e la aiuterà a parlare con i suoi genitori per dare loro la bella notizia. La reazione del papà di Elvira sarà imprevedibile, ma le trame non si spingono oltre a riguardo. Clara e Jerome invece continueranno a portare avanti la loro storia d'amore e questo li renderà molti felici.

Alfredo dovrà assistere alla nuova relazione di Clara senza dirle di aver capito quanto fosse importante per lui.

Il padre di Elvira proporrà le nozze per sua figlia?

Come reagirà il padre di Elvira alla notizia della gravidanza? Il signor Gallo non ha mai sopportato l'idea che sua figlia potesse fidanzarsi con un ragazzo meridionale. Quando ha saputo della sua relazione con Salvatore è andato su tutte le furie ed è arrivato a mettere Elvira di fronte a una scelta drastica: o lui o l'amore. La ragazza, delusa da suo padre, ha scelto di seguire il cuore e andare avanti con la sua storia d'amore con Salvatore. Le cose adesso potrebbero cambiare grazie all'arrivo di un bambino. Le trame parlano di reazione inaspettata, quindi è molto probabile che il signor Gallo proponga le nozze per sua figlia e Amato, proprio come aveva già pensato Salvatore.