Lunedì 1 febbraio 2021 verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. La settimana, come confermato dalle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena e non mancheranno delle sorprese per i protagonisti del grande magazzino milanese capitanato da Vittorio Conti. Gli spoiler rivelano che Silvia verrà a conoscenza della gravidanza di Clelia e Zia Ernesta chiederà a Luciano di ritornare a vivere in famiglia per evitare uno scandalo. A peggiorare la situazione sarà la mamma di un compagno di Carletto, Maria Grazia Vettorazzo che saputo la novità non esiterà a diffondere la notizia infangando la reputazione di Calligaris.

Agnese invece farà un dolce gesto nei confronti Armando, nonostante il ritorno di Giuseppe Amato, la donna non ha mai smesso di pensare alla sarta.

La felicità di Clelia e Luciano viene messa in discussione

Durante la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, a casa Conti sarà appena terminato il weekend. Come visto nella puntata precedente, Vittorio aveva fatto una sorpresa alla cognata. La sorpresa consisteva nel portare a casa la nipote Serena. La famiglia ha trascorso un fine settimana felice e spensierato in compagnia della piccola che ha rallegrato molto Beatrice. La notizia che Clelia è incinta arriverà all'orecchio di Silvia. Quest'ultima sarà su tutte le furie, instigata anche dalla Zia Ernesta che insisterà affinché il padre del nascituro (Luciano), torni a vivere sotto il tetto coniugale.

Lo scopo della donna sarà quello di salvare la reputazione della nipote ed evitare uno scandalo non da poco. Ben presto però la felicità di Luciano e Clelia verrà messa in pericolo. A sollevare un polverone sarà Maria Grazia Vettorazzo, la madre di un compagno di scuola di Carletto. La donna, scoprirà della gravidanza di Clelia e non aspetterà altro che manifestare con grande cattiveria il suo disappunto.

Al Paradiso intanto, le Veneri saranno occupate alla ricerca di un idea per la realizzazione dell'evento in occasione della festa degli innamorati.

Armando riceve un gesto di affetto da Agnese

Nel corso della settantaseiesima puntata de Il Paradiso delle Signore, la giovane stilista intanto non smetterà di pensare alle sue prossime nozze con Cosimo e sarà entusiasta di mostrare alle Veneri il modello del suo abito da sposa.

Nel frattempo Armando, felice per aver assistito al rientro della sua amata Agnese al Paradiso, riceverà dalla donna un gesto di affetto. Le anticipazioni però non rivelano se la coppia, tanto innamorata, tornerà ad emozionare i loro fan con un possibile ritorno di fiamma. Nel frattempo Beatrice e Vittorio non riusciranno a stare separati. Seppur i due cognati si siano promessi di mantenere le distanze, faranno fatica, lavorando e vivendo a stretto contatto tutti i giorni. La situazione però non dispiacerà ad entrambi. Il direttore del grande magazzino saprà che la cognata sia indispensabile nella sua vita, sia in casa, che sul posto di lavoro.