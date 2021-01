Da un po' di tempo Fedez è sbarcato su Twitch dove si è reso protagonista di una diretta fatta con la sua compagna Chiara Ferragni che è diventata popolare in rete e sui social. I due, infatti, hanno scelto di vedere dei filmati in cui si parlava delle dieci curiosità riferite a entrambi e, a un certo punto, c'è stato un colpo di scena inaspettato. Nel video dedicato a Fedez è apparsa anche la sua ex fidanzata Giulia Valentini e la Ferragni non l'ha presa proprio benissimo, mostrando la sua gelosia in diretta social.

Fedez e Chiara Ferragni guardano un video e spunta l'ex di lui

Nel dettaglio, ad un certo punto della clip è apparsa Giulia Valentina, fidanzata storica di Fedez per svariati anni.

La Ferragni mentre guardava il filmato non ha evitato "facce buffe" che hanno sottolineato un po' di gelosia. Immediata la reazione di Fedez, che subito dopo la visione del filmato ha esclamato: "Momento cringe per la Ferragni, vabbè che momentino" ha sottolineato subito il rapper quasi per voler uscire dal momento imbarazzante che si era venuto a creare con la sua compagna.

Non si è fatta attendere neppure la reazione da parte della stessa Ferragni, la quale ha prontamente ribattuto chiedendo perché nel filmato a lei dedicato non fossero presenti i suoi ex fidanzati.

La reazione ingelosita di Chiara Ferragni: 'E i miei ex?'

"Perché non c'erano i miei ex?" ha domandato subito Chiara mentre Fedez tornando a parlare della sua ex Giulia Valentina, ha ammesso che in realtà non è vero che la ragazza ha ottenuto successo grazie a lui.

Ma il colpo di scena finale è arrivato nel momento in cui Fedez, parlando del video che aveva appena visto con Chiara e del cagnolino che aveva con Giulia Valentina, ha sbagliato nome della sua ex e l'ha chiamata Chiara. "Però il nome del cane l'aveva deciso Chiara, oddio no volevo dire Giulia" ha rettificato subito il rapper.

Insomma un nuovo momento iconico quello che i Ferragnez hanno regalato in queste ultime ore ai tantissimi fan social che li seguono e li supportano, al punto che il video con le reazioni buffe di Chiara è diventato popolare in rete.

La coppia Chiara Ferragni-Fedez saranno genitori-bis

Intanto i due si apprestano a diventare genitori per la seconda volta. Qualche mese fa, infatti, i Ferragnez hanno annunciato sui social la gravidanza dell'influencer. Una notizia che è stata raccontata e testimoniata sui loro canali social, dove Ferragni ha postato anche le immagini delle ecografie che faceva di volta in volta.

E così il piccolo Leone Lucia Ferragni, ormai diventato una vera star dei social, avrà al più presto una sorellina.