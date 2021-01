Continua l'appuntamento settimanale con ll Paradiso delle signore 5. Giovedì 14 gennaio verrà trasmessa la sessantaquattresima puntata dell'amatissima soap di Rai 1. Le anticipazioni confermano che Rossi, per quanto non sia affatto indifferente ai corteggiamenti di Salvatore, sarà costretta a parlargli e dirgli che ormai dovrà andare avanti e dovrà smetterla di fissarsi con il passato. Il giovane Amato però si farà scivolare le parole della ragazza e quelle di Marcello, che proverà invano di convincerlo a non pensare più a Gabriella, e non smetterà di pensare alla stilista. Il ragioniere Cattaneo invece temerà per le condizioni di salute di Clelia dopo il malore accusato nei magazzini del Paradiso.

Salvatore si confiderà infine con Laura circa i suoi sentimenti per Gabriella ma non capirà che la Parisi proverà gli stessi sentimenti per lui.

Luciano preoccupato per il malore di Clelia

Durante la puntata di giovedì 14/01 Gabriella cercherà con ogni mezzo a sua disposizione di far ragionare Salvatore. La ragazza proverà a lasciarsi il passato alle spalle e di guardare avanti: presto sposerà l'uomo che ama e non potrà permettersi distrazioni. Nonostante ciò però la stilista farà fatica a non pensare al suo ex fidanzato e non sarà indifferente al riavvicinamento del giovane. Luciano nel frattempo sarà seriamente preoccupato per le condizioni di salute di Clelia. La donna avrà da poco avuto un malore e non vorrà essere visitata, ma il ragioniere insisterà affinché venga un medico al Paradiso che possa capire cos'abbia la donna.

Giuseppe e Agnese fanno rientro a Milano

Nel corso del sessantaquattresimo episodio della fiction daily Irene, che da giorni dormirà nel magazzino del Paradiso a seguito di una lite con il padre, sarà costretta a lasciare il giaciglio che si era creato. Intanto Rocco le prometterà che farà di tutto per trovargli un nuovo posto dove poter abitare. Nel frattempo anche Marcello avrà le stesse idee di Gabriella.

Il giovane Barbieri inviterà Salvatore a non pensare al passato trascorso insieme alla stilista e di guardare avanti. Il socio della Caffetteria proverà a convincere il giovane Amato ma sarà tutto inutile perché Salvo si farà scivolare i consigli di Barbieri e continuerà a pensare solo ed esclusivamente a Gabriella e a come potrebbe essere il loro futuro insieme.

Successivamente infatti Salvo si confiderà anche con Parisi ma non si accorgerà di quello che Laura prova per lui ormai da tempo. Giuseppe e Agnese infine faranno rientro nella città milanese e Armando nutrirà una sola convinzione: tra lei e Agnese non sarà più come prima. Il capo magazziniere sarà sempre più persuaso che la storia tra lui e la sarta non avrà un proseguo.