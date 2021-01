Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, amatissima dal pubblico, viene trasmessa su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55.

Nell'episodio del 14 gennaio, i personaggi si troveranno ad affrontare intrighi e promesse, che non potranno lasciare gli spettatori indifferenti. In particolare, Salvatore non vorrà rinunciare a Gabriella, mentre Irene sarà costretta ad abbandonare il magazzino. Luciano insisterà affinché Clelia si faccia visitare e Armando assisterà al ritorno di Agnese e Giuseppe.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 14 gennaio: Irene dovrà lasciare il magazzino

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda il 14 gennaio 2021, Luciano sarà molto preoccupato per la salute di Clelia. Infatti, insisterà a lungo per chiamare un medico che accerti le sue condizioni. Cosa avrà causato quel mancamento?

Intanto, Irene non avrà altra scelta che abbandonare il magazzino. Sarà molto tesa per questa situazione perché si troverà senza un posto in cui dormire. Rocco, però, ormai molto vicino alla ragazza, le prometterà che non l'abbandonerà a se stessa e che si impegnerà per trovare un altro luogo in cui stare.

Spoiler de Il Paradiso delle signore del 14 gennaio: Agnese e Giuseppe faranno ritorno a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che, nell'episodio del 14 gennaio, Gabriella sarà intenzionata a scoraggiare gli approcci di Salvatore.

Nonostante abbia letto la lettera, la ragazza non vorrà rinunciare al matrimonio con Cosimo e chiederà all'ex fidanzato di andare avanti con la sua vita. Però, d'altra parte, farà molta fatica a controllare i suoi sentimenti. Infatti, dentro di lei, sa di essere ancora attratta da Salvatore.

Nel frattempo, dopo aver trascorso le vacanze natalizie lontano da casa, Agnese e Giuseppe faranno ritorno.

Non sarà una situazione affatto semplice per Armando.

Salvatore si confiderà con Laura

Nell'episodio del 14 gennaio de il Paradiso delle signore, Marcello avrà molto a cuore i sentimenti di Salvatore. Temendo che Gabriella possa farlo soffrire ancora, cercherà di convincerlo a lasciarla stare. Per lui, non ci sarà alcuna speranza di riappacificazione, ma Salvatore sarà determinato a non arrendersi.

I suoi sentimenti per Gabriella saranno così forti da spingerlo a non ascoltare i consigli di nessuno. Però, in un momento di debolezza deciderà di confidarsi con Laura. Le parlerà a cuore aperto, senza rendersi conto dell'amore che la ragazza prova per lui.

Intanto, Armando sarà costretto a fare i conti con una situazione temuta, ma inaspettata.