Cambiamenti e grandi ritorni caratterizzeranno i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, si prospettano dei cambiamenti per Umberto Guarnieri, ma non viene specificato se saranno positivi o negativi. Sarà nel corso dei mesi che il pubblico avrà modo di vedere come si evolverà il personaggio. Tuttavia, le trame dei prossimi episodi in onda su Rai 1 sembrano anticipare più difficoltà che momenti favorevoli per il commendatore. Il ritorno di Ludovica Brancia di Montalto, infatti, non volgerà a favore del banchiere, già ai ferri corti con Arturo Bergamini.

La giovane giocherà un ruolo fondamentale nel raggiro ordito del padre di Cosimo e non si esclude che possa portare scompiglio tra Riccardo e Nicoletta, anch'essi di ritorno a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: torna Ludovica Brancia di Montalto

Il Paradiso delle signore è tornato in onda dal 4 gennaio 2021 mettendo in scena i classici intrecci amorosi della soap, ma anche una serie di colpi di scena che hanno avuto come protagonisti più personaggi, tra cui Umberto Guarnieri, al centro della misteriosa vicenda di Achille Ravasi. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che il commendatore verrà ricattato da Arturo Bergamini. L'interprete di Guarnieri, l'attore Roberto Farnesi, ha parlato egli stesso della probabilità di un cambiamento per il suo personaggio e non si esclude che possa essere qualcosa di buono.

Tuttavia, al momento, si prospettano per il banchiere soltanto momenti turbolenti. Bergamini proporrà a Guarnieri un affare immobiliare poco onesto e il commendatore inizierà a fare il doppio gioco. A quel punto Ludovica avrà un ruolo fondamentale nella vicenda. Tornata a Milano, infatti, farà a Bergamini delle scomode rivelazioni su Guarnieri spingendolo a indagare su Achille Ravasi.

Altri due ritorni ne Il Paradiso delle signore 5: Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo

Negli episodi de Il Paradiso delle signore 5 anche Riccardo e Nicoletta torneranno ad animare le vicende della soap. Dopo un periodo trascorso all'estero, la coppia farà ritorno a Milano. I fan della fiction conoscono le difficoltà affrontate da entrambi per stare insieme.

Nicoletta aveva sposato Cesare Diamante, mentre Riccardo stava per convolare a nozze con Ludovica Brancia di Montalto che aveva mentito su una presunta gravidanza. Dunque i due, archiviati i problemi, sono stati per un po' di tempo a Parigi con la figlia Margherita e presto rientreranno in Italia. Secondo le ipotesi sul web, la loro tranquillità, potrebbe però durare poco, visto il ritorno di Ludovica.