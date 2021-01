Continua l'appuntamento settimanale con la fortunatissima soap Il Paradiso delle Signore 5. Dopo la mancata messa in onda dell'episodio di lunedì 18 gennaio, verrà trasmessa una nuovissima puntata martedì 19 gennaio 2021. Le anticipazioni preannunciano un episodio ricco di colpi di scena. Agnese sarà sfinita per la prepotenza di Giuseppe che continuerà ad offenderla pesantemente, al punto di costringerla a non recarsi al lavoro. Salvatore si arrabbierà molto e con l'aiuto di Gabriella cercherà di prendersi cura della sarta. Approfittando di questo momento e del fatto che Cosimo non le darà le giuste attenzioni, la Rossi si avvicinerà a Salvatore.

Salvo non tollera la prepotenza del padre

Durante la puntata numero 66 della soap ambientata a Milano nel corso degli anni 70, Agnese, tornata da pochissimi giorni dalla Sicilia, sarà sempre più succube del marito. L'uomo inizierà a trattarla molto male, ad offenderla e ad essere possessivo e presuntuoso. Nonostante la sarta lo abbia aspettato a lungo durante la sua assenza, sia stata molto male per lui e preoccupata temendo che gli fosse successo qualcosa, Giuseppe, tornato improvvisamente a casa, pretenderà di comandare non solo sulla vita della moglie, umiliandola continuamente, ma anche l'intera famiglia. Impaurita dalle parole del consorte, la donna accetterà addirittura di non andare più al lavorare al Paradiso. La decisione della madre farà arrabbiare moltissimo Salvatore che, stanco e sfinito, non tollererà più il comportamento prepotente del padre.

Gabriella e Salvo si prendono cura di Agnese

Gli spoiler da poco diffusi confermano che durante l'episodio di martedì 19 gennaio si assisterà al proseguo della love story nata nel magazzino dell'Atelier tra Rocco e Irene. I due saranno sempre più affiatati e complici anche se, prestissimo, il rientro a Milano di Maria ostacolerà il rapporto tra la Cipriani e il giovane Amato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto Gabriella e Salvatore, preoccupati per le condizioni di salute di Agnese, decideranno di prendersi cura di lei. La stilista si sentirà in dovere di aiutare l'ex fidanzato a sollevare lo stato psico-fisico della sarta, sfinita per la prepotenza di Agnese. La Rossi, in quel momento, si sentirà trascurata e non compresa da Cosimo e quindi approfitterà della situazione per cercare sollievo nel suo ex fidanzato.

Si assisterà dunque ad un riavvicinamento tra i due giovani. Nel frattempo, la vedova Conti cercherà con ogni mezzo a sua disposizione di non innamorarsi nuovamente di Vittorio e di tenerlo lontano. La donna non ci riuscirà, le tentazioni di avvicinarsi al cognato saranno tante ma, nonostante ciò, prenderanno una decisione di comune accordo: non pensare più al passato, a quando da giovani erano parecchio innamorati, e di guardare avanti.