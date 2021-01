A circa 24 ore da una nuova registrazione di U&D, sui social network sta circolando un'interessante indiscrezione su due protagonisti del Trono Over. Amedeo Venza ha usato Instagram per far sapere che Riccardo e Roberta starebbero per lasciare in coppia il programma dopo un lungo tira e molla: secondo l'influencer, però, l'idillio non durerà molto e i due torneranno prima in studio per litigare e poi parteciperanno a Temptation Island.

Rumor su due protagonisti del Trono Over di U&D

Domani, martedì 19 gennaio, è prevista una nuova registrazione di U&D: stando a un Gossip che sta circolando in queste ore sui social network, due storici protagonisti del dating-show potrebbero regalare un inaspettato colpo di scena.

Tra le storie di Instagram che ha pubblicato oggi Amedeo Venza, una in particolare ha catturato l'attenzione dei fan della trasmissione di Maria De Filippi, ovvero quella che ha dedicato a Riccardo e Roberta del Trono Over.

"Lasciano insieme il programma per poi tornare tra un mesetto, fare le solite tarantelle e ributtarsi a Temptation Island", ha fatto sapere l'informato influencer tramite il suo profilo. Basandosi su questa indiscrezione ancora tutta da confermare, Guarnieri e la Di Padua sarebbero pronti a dire addio alla format di Canale 5 per viversi ancora di più lontano dai riflettori.

Il ritorno di fiamma dopo il flirt nella scorsa edizione di U&D

L'indiscrezione che ha lanciato Amedeo Venza su Riccardo e Roberta, potrebbe trovare conferme nelle anticipazioni della puntata di U&D che sarà registrata il 19 gennaio.

Nella tarda serata di domani, infatti, i blog riporteranno i resoconti dettagliati di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti del cast e uno degli spoiler potrebbe riguardare proprio la presunta nuova coppia. Risale a pochi giorni fa, inoltre, la decisione di Guarnieri di non conoscere altre dame all'infuori della Di Padua: dopo un periodo un po' burrascoso, il pugliese ha voluto concedere alla compagna di Trono Over un rapporto di esclusiva.

La frequentazione tra i due, però, è cominciata più di un anno e mezzo fa: durante l'infinito tira e molla con Ida, infatti, il personal trainer ha vissuto un flirt con Roberta, salvo poi preferirle la Platano quando si è trattato di concretizzare un legame anche lontano dalle telecamere. Quando Riccardo è tornato nel cast del programma un paio di mesi fa (dopo aver chiuso ufficialmente la relazione con la parrucchiera di Brescia), tra lui e la Di Padua si è immediatamente riaccesa la scintilla.

Le similitudini con la storia con Ida, ex dama di U&D

Qualora la voce che ha riportato Venza dovesse trovare riscontri nella realtà, vorrebbe dire che c'è più di qualche analogia tra l'attuale legame tra Riccardo e Roberta e quello che il cavaliere ha avuto con Ida fino a non molto tempo fa. Entrambe le relazioni di Guarnieri, infatti, sono nate negli studi di U&D e hanno attraversato momenti parecchio altalenanti: da periodi di amore folle, infatti, si è passati ad altri in cui i protagonisti del Trono Over litigavano per qualsiasi cosa.

Se l'influencer pugliese avesse ragione nell'anticipare l'addio della coppia al programma e la successiva partecipazione degli stessi a una prossima edizione di Temptation Island, è come se ai telespettatori venisse proposto qualcosa di già visto.

Anche con la Platano, infatti, Riccardo ha vissuto inizialmente una storia lontano dalle telecamere per poi decidere di metterla alla prova nel reality estivo di Canale 5. Le cose tra i due non sono andate bene, per questo oggi il pugliese ha voluto darsi un'altra possibilità nel dating-show.