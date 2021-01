La fortunata soap Il Paradiso delle Signore 5 il 22 gennaio 2021 verrà trasmessa con una doppia puntata per recuperare la mancata messa in onda del 18 gennaio. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che nell'episodio 68 Gabriella sarà in tilt per il bacio con Salvatore e confiderà il tutto a Laura. La ragazza non potrà sopportare l'idea che abbia tradito Cosimo ma allo stesso tempo continuerà a pensare all'ex fidanzato. Clelia invece comunicherà una bellissima notizia a Luciano. Umberto organizzerà una cena per portare la pace tra le famiglie Guarnieri e Bergamini. Nel corso della serata però Arturo si sentirà male e perderà la vita.

Clelia comunica a Luciano che presto diventerà papà

Durante la messa in onda dell'episodio 68 Gabriella sarà sommersa dai sensi di colpa dopo aver tradito Cosimo con Salvatore. La stilista sentirà l'esigenza di parlare e sfogarsi con qualcuno e in assenza della sua "sorellina" Roberta, la quale si trova a Bologna, cercherà sostegno in Laura. Sarà dunque Parisi a conoscere la verità su quanto accaduto la sera prima in Caffetteria e si sentirà coinvolta a pieno sul "pericoloso" riavvicinamento tra Gabriella e Salvatore.

Nel frattempo la Contessa sarà sempre più preoccupata per Umberto e cercherà di avvisare il cognato a non farsi come nemico un potente uomo come Arturo Bergamini. Quest'ultimo infatti, oltre a indagare nella questione Ravasi, sparito dopo il viaggio a New York con Adelaide, si intrometterà negli affari del commendatore creando dei possibili problemi.

Intanto Rocco racconterà ad Armando quello che è successo a casa Amato la sera precedente. Il capo magazziniere verrà a conoscenza che Salvatore non ha dormito in casa in seguito a una furiosa lite con Giuseppe e andrà a parlare con il giovane per convincerlo a rientrare a casa. Al Paradiso subito dopo sarà tutto pronto per la foto che immortalerà il team Paradiso, la squadra di ciclismo creata da Armando, Pietro e Rocco.

Dopo una prolungata assenza, Clelia tornerà finalmente dal ragioniere con una notizia che cambierà per sempre il futuro della coppia. Calligaris comunicherà a Luciano di aspettare un bambino. Se in casa Cattaneo - Calligaris si respirerà aria di festa per la splendida notizia della gravidanza della capo commessa, in casa Conti Vittorio rivelerà invece a Beatrice che Marta non potrà avere figli.

Salvatore torna a dormire a casa

Durante la settantesima puntata Vittorio e Beatrice saranno sempre più uniti e soprattutto desiderosi di creare una vera e propria famiglia, enfatizzando i sentimenti del passato. Conti cerca invano di trovare le giuste parole per rispondere alla lettera ricevuta dalla moglie dove ha rivelato di non vedere l'ora di riabbracciarlo e poter recuperare insieme il tempo perso. Intanto Luciano, pieno di gioia per la notizia della gravidanza di Clelia, lo comunicherà a Vittorio. Grazie ai preziosi consigli di Armando, Salvatore deciderà di tornare a casa e affrontare l'autorità di Giuseppe. Il ragazzo si farà coraggio e inseguirà i suoi sentimenti: rinnoverà la proposta di incontrarsi a Gabriella. Nel frattempo Adelaide organizzerà una cena in Villa Guarnieri in maniera tale che Umberto possa stabilire un'alleanza con la famiglia Bergamini e scendere a patti con Arturo.

Nel corso della serata però Arturo avrà un malore dove perderà la vita tra le braccia del figlio Cosimo.