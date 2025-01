Nelle prossime puntate di Tradimento, Yeşim sparirà con la piccola Öykü. Lascerà volontariamente la casa dopo che Tarik l'accuserà di aver tentato di calunniare Güzide. Yeşim negherà ogni coinvolgimento, ma starà palesemente mentendo. Tuttavia, continuerà con la sua messa in scena e scapperà di casa, lasciando una lettera a Tarik, in cui gli dice di essere stufa di essere considerata da lui una bugiarda.

Oylum avverte Tarik: Yeşim sta calunniando la madre

Oylum andrà dal padre per metterlo in guardia sulla donna che sta per sposare. Yeşim non è l'angelo che vuol far credere, anzi sta facendo di tutto per calunniare Güzide.

Gli dirà che la storia che ha raccontato l'infermiera, quella in cui Güzide avrebbe trattato male Yeşim, il giorno in cui Oylum si trovava in ospedale dopo l'aggressione, è falsa.

Quella donna non è veramente un'infermiera, ma solo una persona pagata da Yeşim per aiutarla a calunniare Güzide. Quel giorno, quest'ultima non ha fatto assolutamente niente, anzi, è stata Yeşim a impedirle di vedere la figlia, chiudendole la porta della stanza in faccia.

Tarik affronta Yeşim per la trappola a Güzide, ma trova casa vuota: lei è sparita con la bambina

Tarik inizierà a pensare che Yeşim abbia orchestrato l'ennesima trappola, così andrà a casa per affrontarla. Lei, ovviamente, negherà di aver fatto qualcosa, anzi, accuserà il compagno di non avere fiducia in lei solo per proteggere i suoi figli e Güzide.

Tarik non si farà impietosire, dicendole che la trappola dell'infermiera è l'ultima cosa che le concede di fare. Se ne andrà via, lasciandola in lacrime. Quella sera, Tarik uscirà a cena con Oltan e gli racconterà quanto successo. Lui appoggerà Yeşim, dicendo che forse Oylum potrebbe essersi sbagliata. Tarik andrà nuovamente in crisi, scegliendo di dare una seconda possibilità a Yeşim.

Le comprerà un mazzo di fiori e andrà a casa, ma quando aprirà la porta, troverà una sorpresa: Yeşim e la bambina sono sparite.

Yeşim lascia Tarik e scompare con Öykü: la lettera d'addio che mette fine al loro rapporto

Yeşim ha lasciato a Tarik una lettera sopra il tavolo, in cui gli racconta il motivo della sua sparizione; "Amore mio, ti scrivo questa lettera piangendo.

Non riesco più ad andare avanti a causa di tutte le cose che stanno succedendo tra di noi. Sono stanca del trattamento ingiusto che hai nei miei confronti e, tutto questo, solo per cercare di convincere i tuoi figli ad accettarmi".

La lettera proseguirà così: "Io ti amo, non riesco a pensare a una vita senza di te, ma tu pensi che io sia una bugiarda e sembra che da me ti aspetti qualsiasi tipo di male. Ho preso Öykü e me ne vado. Da questo momento non facciamo più parte della tua vita. Per favore, non cercarci. Ti auguro tutta la felicità con la tua famiglia, a cui non riesci a rinunciare, con tua figlia che mi odia e una moglie che non vuole divorziare da te. Yeşim, colei che ha creduto di essere tua moglie per cinque anni".