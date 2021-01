Giovedì 28 gennaio 2021 verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5. L'appuntamento sarà alle ore 15:55, come di consueto su Rai 1. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che Cosimo confiderà a Vittorio che Umberto vorrà prendersi gioco di lui ribaltando i termini del contratto stabiliti prima della morte di Arturo. Il dottor Conti deciderà quindi di parlare con il suocero, a favore di Bergamini, per farlo tornare sui suoi passi ma sarà tutto inutile. Agnese deciderà di farsi forza e affrontare Giuseppe: prenderà la decisone di tornare al suo amato lavoro in Atelier. A quel punto anche il marito della sarta accetterà l'incarico come portiere di notte offerto da Vittorio.

Al Paradiso saranno tutti entusiasti del ritorno della signora Amato, specialmente Armando, sarà molto felice di poter riabbracciare la sua amata. Beatrice invece si mostrerà sempre più attaccata a Vittorio, quest'ultimo capirà quanto sia fondamentale la presenza della cognata nella sua vita.

Vittorio prova a convincere Umberto a non prendersi gioco di Cosimo

Durante la settantaquattresima puntata de Il Paradiso delle signore 5 Vittorio Conti verrà a conoscenza del volta faccia fatto da Umberto nei confronti di Cosimo. Come si vedrà nei prossimi episodi, il commendatore approfitterà della morte di Arturo Bergamini per ribaltare i termini del contratto che il defunto non ha fatto in tempo a firmare. Il genero di Guarnieri tenterà di convincere Umberto a tornare sui suoi passi ma sarà tutto inutile: il cognato di Adelaide non avrà la minima intenzione di andare incontro a Cosimo.

Nel frattempo Agnese cercherà di opporsi al comportamento autoritario di Giuseppe. La donna si renderà conto che dovrà affrontarlo in qualche modo e che non potrà continuare a temerlo. La sarta così tornerà al suo lavoro al Paradiso per la gioia di Gabriella e Armando. I due accoglieranno la donna con grande calore, il signor Ferraris sarà felice di sapere che potrà vedere la sua amata tutti i giorni.

Giuseppe inizia a lavorare in Atelier come portiere notturno

Nel corso dell'episodio che andrà in onda giovedì 28 gennaio le tensioni tra Giuseppe e Salvatore non si placheranno del tutto. Padre e figlio continueranno a litigare in maniera pesante e Giuseppe deciderà di accettare l'incarico proposto da Vittorio come portiere di notte all'interno del grande magazzino.

Il dottor Conti nel frattempo si renderà conto di quanto Beatrice si sia dimostrata un valido sostegno per lui: sia per quanto riguarda il lavoro, appoggiandolo in ogni sua decisione, sia in casa, prendendosi cura di lui e dei suoi figli. I due saranno sempre di più affiatati e si comporteranno come una vera e propria famiglia.