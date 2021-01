Ida Platano, nella giornata di martedì 26 gennaio, ha raccontato ai suoi fan su Instagram qualcosa in più sul suo passato. In particolar modo, l'ex dama di Uomini e donne ha rivelato dettagli sul suo matrimonio e sul rapporto con l'ex marito, che ha conosciuto quando aveva 16 anni, mentre Francesco ne aveva 22. La storia con il suo ex coniuge è durata dieci anni e la coppia è rimasta in ottimi rapporti.

Ida Platano ha conosciuto il suo ex marito all'età di 16 anni

Ida Platano si è raccontata a cuore aperto ai suoi follower sul suo account social. L'ex concorrente di Temptation Island ha spiegato di aver incontrato quello che sarebbe poi diventato suo marito, quando era ancora un'adolescente: ''Quando ho conosciuto il mio ex marito, che si chiama Francesco, avevo 16 anni e, insomma, lui viveva già qua al nord''.

La parrucchiera bresciana ha anticipato di riassumere brevemente la storia che l'ha legata al suo ex compagno perché non avrebbe potuto dilungarsi troppo, avendo trascorso con lui dieci anni.

Ida non ha mai nascosto nulla del suo passato

Ida ha voluto precisare di non aver mai voluto nascondere niente riguardo il suo passato: ''Non mi vergogno della mia vita, anzi è un piacere anche raccontarvela''. Platano ha proseguito poi descrivendo qualcosa in più riguardo Francesco, rivelando che il suo ex marito, all'inizio della loro conoscenza, aveva 22 anni. La coppia si era conosciuta mentre il ragazzo si trovava in vacanza e hanno iniziato a parlare e da lì è cominciata una frequentazione, sfociata in un fidanzamento: ''Poi abbiamo deciso insieme di sposarci, senza nessuna costrizione da parte di genitori''.

Oggi Ida Platano ha un bel rapporto con il suo ex marito Francesco

Ida Platano ha rivelato che, anni fa, non era ancora diffusa la convivenza prima del matrimonio e lei e il suo ex compagno non avevano vissuto insieme prima di convolare a nozze. L'ex dama di Uomini e Donne ha raccontato di avere cambiato città per amore: ''Mi sono trasferita per lui, per amore, ci siamo sposati, siamo stati, ripeto, dieci anni insieme, siamo cresciuti insieme, litigavamo pochissimo, veramente poco''.

Ida ha spiegato che lei e Francesco, attualmente, hanno un rapporto fraterno e ha dichiarato di conoscere la sua compagna: ''Sono veramente contenta perché ci siamo sempre l'uno per l'altro''. Platano ha confidato che la storia d'amore con il suo ex marito è terminata perché sono cresciuti e hanno preso la decisione di chiudere il loro matrimonio: ''Uno spera sempre che duri, però ci sono delle cose che iniziano, ci sono delle cose che finiscono''.

Ida ha voluto poi precisare che suo figlio Samuele non è nato dall'unione fra lei e il suo ex marito.