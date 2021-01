I colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore del 2021 non mancheranno e l'attesa maggiore da parte del pubblico è tutta incentrata sul ritorno in scena di Marta. La donna, dopo aver terminato il suo percorso lavorativo negli Stati Uniti d'America, rimetterà piede a Milano e dovrà prendere atto di una situazione del tutto diversa rispetto a quella che aveva lasciato. La vita di suo marito Vittorio è cambiata molto ed è stata rivoluzionata dall'arrivo di Beatrice e dei suoi due figli che hanno avuto un influsso importantissimo sulla vita dell'uomo. Occhi puntati anche su Gabriella, divisa tra Salvatore e Cosimo.

Beatrice e Vittorio sempre più vicini e complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Beatrice e Vittorio, giorno dopo giorno, sono apparsi sempre più vicini e complici: ad incidere anche il flirt che i due hanno avuto in passato e che tornerà a galla nel corso delle puntate future de Il Paradiso delle signore.

E così, approfittando anche dell'assenza prolungata di Marta in città, Vittorio avrà modo di dedicarsi alla sua nuova famiglia e si prenderà cura dei suoi nipoti quasi come se fosse il vero padre.

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che Conti non si farà problemi ad agire in prima persona quando scoprirà che la piccola Serena non sta vivendo bene nel collegio in cui si trova e deciderà di andare a riprenderla per portarla a casa.

Marta 'minacciata' da Beatrice: sarà crisi con Vittorio Conti?

Gesti importanti quelli di Vittorio che, in questo modo, si illuderà quasi di avere una famiglia a tutti gli effetti. Quella che non potrà mai mettere su con Marta, dato che la donna prima della sua partenza per l'America, ha scoperto di non poter avere figli. Una ferita aperta nel cuore della coppia che si è promessa di essere forte anche senza l'arrivo di bambini.

Eppure la presenza del ciclone Beatrice potrebbe creare delle vere e proprie fratture nella vita sentimentale di Marta e Vittorio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che in seguito al suo ritorno in città, Marta dovrà fare i conti con la donna la quale potrebbe costituire una vera e propria "minaccia" per la sua felicità.

Cosa succederà a questo punto?

Marta e Vittorio riusciranno a riprendere in mano le redini del loro matrimonio oppure ci sarà l'ennesima crepa che metterà in bilico il loro rapporto?

Gabriella divisa tra Cosimo e Salvatore: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Un altro dei nodi delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1 avrà a che fare con Gabriella: la donna si ritroverà divisa tra il suo ex fidanzato Salvatore e il futuro marito Cosimo Bergamini.

Per la stilista non sarà affatto un periodo semplice da affrontare: si renderà conto che il sentimento per Salvo non è ancora svanito del tutto (complice anche il ritrovamento della lettera) e così sarà costretta a prendere una decisione finale che potrebbe spiazzare il giovane Bergamini.