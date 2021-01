La telenovela spagnola Il segreto continua a fare compagnia al pubblico di Canale 5 soltanto la domenica. Nel corso dell’episodio che andrà in onda il 7 febbraio 2021 ci saranno diverse svolte. Dagli spoiler si evince che si assisterà al fidanzamento ufficiale di Pablo Centeno e Carolina Solozabal.

Invece Ramon affronterà la moglie Marta dopo averla sorpresa in compagnia del cognato Adolfo, per capire se il figlio che aspetta è suo oppure no.

Il segreto, trama del 7/02: Emilia e Francisca convinte che Raimundo stia migliorando

Le anticipazioni della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire domenica 7 febbraio 2021, dicono che Emilia avrà l’ennesimo litigio con Francisca: l’ex locandiera non riuscirà a far uscire di casa il padre Raimundo neanche servendosi della complicità del figlio Matias.

In particolare l’anziano uomo a causa delle convulsioni verrà trasportato d’urgenza nell’ospedale de La Puebla. Nel contempo a Puente Viejo metterà piede Lazaro Campuzano, con l’obiettivo di portare a termine la sua vendetta: l’uomo vorrà uccidere la persona che ha messo fine all’esistenza di suo fratello, lo scagnozzo della defunta Eulalia Castro. Il new entry deciso a far luce sulla morte del parente si introdurrà nell’abitazione di Montenegro di nascosto: per fortuna quest’ultima farà in tempo a rientrare in casa proprio nell’istante in cui il malvivente sarà in procinto di uccidere suo marito Raimundo.

Successivamente Francisca ed Emilia sembreranno riuscire ad andare d’accordo, poiché entrambe saranno convinte che Ulloa stia migliorando.

Nel frattempo Pablo farà una scoperta in grado di cambiare la sua vita ancora una volta: il ragazzo durante la sua assenza da Puente Viejo apprenderà di non essere figlio di Don Ignacio.

Ramon mette alle strette Marta, Tomas entra a far parte della setta degli arcangeli

Carolina quando verrà a conoscenza che lei e Centeno in realtà non sono uniti da alcun legame di parentela farà fatica a nascondere la sua preoccupazione.

Nello specifico la fanciulla avrà il timore che il suo amato adesso che ha scoperto la verità se ne andrà via dalla casona: soprattutto la figlia di Solozabal sarà turbata poiché Pablo si mostrerà sfuggente nei suoi confronti. Carolina capirà di essersi sbagliata quando il suo amato sorprenderà tutti regalandole un anello di fidanzamento: per tale motivo i due innamorati festeggeranno il loro fidanzamento ufficiale in compagnia di tutti i componenti della famiglia Solozabal.

Doña Begoña sarà l'unica che darà l’impressione di non vedere di buon occhio la relazione sentimentale tra Carolina e Pablo.

Intanto Alfonso sempre più convinto che il figlio che aspetta Marta sia suo deciderà di affrontarla per sapere se si sbaglia: i due ex amanti avranno un confronto sotto lo sguardo di Ramon. Quest’ultimo dopo aver cominciato ad avere il sospetto di non essere il padre della creatura che sua moglie porta in grembo, non perderà tempo per metterla alle strette. Nel contempo Doña Begoña intuirà che tra le sue due figlie Marta e Rosa c’è qualcosa che non va. A questo punto Tomas dopo aver litigato nuovamente con Alicia deciderà di accettare la proposta di Don Filiberto di entrare a far parte della setta degli arcangeli: il fratello di Adolfo durante la cerimonia scoprirà che sua madre Isabel è un membro della società segreta.

Infine Onesimo riuscirà a ottenere il patrocinio del comune grazie a una sua iniziativa.