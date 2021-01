Saranno in guerra ancora per molte settimane le due sorelle Marta e Rosa Solozabal, protagoniste della soap opera Il Segreto. Quest’ultima continuerà a non vedere di buon occhio la sorella, anche quando sua madre Doña Begoña le suggerirà di eliminare dalla sua vita tutto ciò che ostacola la sua felicità.

Proprio nell’istante in cui sembrerà più calma e determinata a seguire il consiglio della donna che l’ha messa al mondo, Rosa avvertirà con una vera e propria minaccia Marta dicendole di essere in procinto di sbarazzarsi di ogni problema.

Il segreto spoiler: Pablo e Carolina si sentono in colpa

Gli spoiler di ciò che accadrà nelle prossime puntate dello sceneggiato in programma su Canale 5 prossimamente, dicono che Rosa farà vivere dei momenti di vera preoccupazione ai propri familiari.

Tutto avrà inizio quando la giovane Solozabal continuerà a non nascondere la sua gelosia nei confronti di Marta, poiché sospetterà che non abbia ancora smesso di amare Adolfo. Rosa starà sempre con gli occhi aperti nonostante sua sorella sarà ormai sposata con Ramon. Quest’ultimo intanto si rifiuterà più volte di lasciare Puente Viejo con la consorte, poiché dovrà aiutare il suocero Ignacio con la fabbrica. A questo punto Marta non avrà altra scelta oltre a quella di rassegnarsi, visto che rimarrà a vivere a La Casona e la sua presenza continuerà a non piacere affatto a Rosa. Quest’ultima infatti anche se Adolfo la rassicurerà dicendole di stare tranquilla, sempre più furiosa si scaglierà contro il marito accusandolo di trascurarla.

Nel contempo Pablo e Carolina dopo aver scoperto di non essere fratello e sorella, inizieranno a viversi la loro storia d’amore alla luce del sole.

I due innamorati però invece di gioire verranno assaliti dai sensi di colpa, dopo aver visto Marta e Rosa in preda a dei momenti di rabbia e tristezza. Quest’ultima farà allarmare ulteriormente i propri cari a causa della sua evidente instabilità mentale, nell’istante in cui vedrà sua sorella e suo marito Adolfo scambiarsi uno sguardo in grado di lasciare pochi spazi ai dubbi.

Ignacio fa un sospiro di sollievo, Rosa minaccia Marta

Abbastanza fuori controllo, la secondogenita di Ignacio avrà l’ennesimo scatto d’ira che non passerà inosservato a sua madre Doña Begoña: quest’ultima consiglierà alla figlia di lasciarsi alle spalle tutto ciò che la rende triste. Il consiglio della signora Solozabal finirà per complicare la situazione, ma in un primo momento Rosa oltre a chiedere scusa ad Adolfo per l’atteggiamento troppo aggressivo mostrato nell’ultimo periodo gli prometterà di cambiare il suo carattere.

A questo punto Doña Begoña riunirà tutti i membri della sua famiglia a colazione per dare la possibilità a Rosa di scusarsi anche con le sorelle: l’unico a comprendere quest’ultima oltre alla madre sarà Ignacio che farà un sospiro di sollievo con la speranza di vedere le sue figlie sempre unite. Subito dopo ci sarà un colpo di scena: Marta ringrazierà la sorella Rosa per le scuse che le ha rivolto. Quest’ultima dimostrerà di essere sempre la stessa, visto che minaccerà la moglie di Ramon dicendole di essere pronta a fare qualsiasi cosa per impedirle di ostacolare il suo matrimonio. La secondogenita di Ignacio sarà completamente fuori di sé, visto che avrà tra le mani un paio di forbici.