Interessanti novità attendono i telespettatori de Il Segreto sui teleschermi di Canale 5. Le trame che arrivano direttamente dalla Spagna annunciano che Jesus Urrutia verrà scarcerato grazie all'aiuto di sua figlia Alicia, che sarà presa di mira dagli Arcangeli. In particolare la setta, insieme alla marchesa Isabel, organizzerà un attentato contro la giovane Urrutia.

Il segreto: Jesus Urrutia ottiene l'amnistia

Le anticipazioni de Il segreto sulle prossime puntate raccontano che Jesus otterrà l'amnistia grazie all'intervento del nuovo governatore dopo l'elezione di sua figlia Alicia a nuovo sindaco di Puente Viejo. Infatti Jesus Urrutia è stato arrestato per aver provocato il decesso di Alberto Santos Centeno, azionando per errore un macchina in una fabbrica di Bilbao.

Ignacio non ha potuto fare niente per far uscire l'amico dal carcere, tanto che Encarnacion ha deciso d'interrompere ogni rapporto con i Solozabal, rinunciando perfino al suo posto di lavoro alla Villa.

Dopo tutto ciò Jesus inizierà a vedere la luce in fondo al tunnel grazie all'elezione di sua figlia Alicia a sindaco, che favorirà anche la nascita della Repubblica in Spagna. Il governatore, come già accennato, concederà all'uomo l'amnistia dopo l'addio della Monarchia. Per questo motivo il marito di Encarnacion potrà uscire dall'istituto penitenziario e abbracciare la sua famiglia.

Jesus non vuole più rapporti con Ignacio

Secondo le trame delle puntate della soap opera in programma prossimamente, Alicia organizzerà una festa in municipio per permettere ai compaesani di salutare suo padre e tra questi ci sarà anche Ignacio.

Durante l'incontro l'imprenditore dichiarerà a Jesus di essere disposto a riaccoglierlo in fabbrica. Inoltre Solozabal rinnoverà l'invito a Encarnacion a tornare ai fornelli della Villa.

A questo punto arriverà il colpo di scena: Urrutia deciderà di non avere più rapporti con Ignacio, nonostante non auguri del male né a lui né al resto dei suoi famigliari.

Il rifiuto del padre di Alicia colpirà tantissimo l'amico, in quanto non arriverà a comprendere il perché di tanto risentimento nei suoi confronti.

Isabel e gli Arcangeli preparano un attentato contro Alicia

Intanto Alicia dovrà guardarsi alle spalle da un'altra minaccia, visto che verrà avvertita anche dal capitano Huertas. I telespettatori scopriranno che gli Arcangeli, anti-repubblicani per eccellenza, hanno intenzione di compiere un attentato contro il sindaco e il regime, attualmente instaurato a Puente Viejo.

Purtroppo il piano criminale sarà proposto da Isabel, mentre Tomas non sarà dello stesso avviso della madre. Il marchesino dimostrerà di essere ancora legato da stima e affetto nei confronti della giovane Urrutia, per questo motivo cercherà di mediare con Don Filiberto per paura che la sua amica rischi di morire per colpa dei suoi ideali politici.