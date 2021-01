Sembra non esserci pace per Sanremo 2021. Continuano infatti le discussioni e le polemiche legate alla presenza o meno del pubblico in sala e a dire la sua è stato anche Albano Carrisi che, senza mezzi termini, ha dichiarato che il Festival dovrebbe essere rimandato. Il tweet del ministro Franceschini nella giornata del 28 gennaio, che ha messo un freno alla presenza di figuranti in platea, ha scatenato una serie di reazioni: secondo alcune indiscrezioni anche Amadeus sarebbe pronto anche a lasciare il suo ruolo di direttore artistico.

Sanremo 2021 a rischio: i dubbi sul pubblico

La 71esima edizione del Festival di Sanremo non è nata sotto una buona stella.

La pandemia sta mettendo a rischio la kermesse canora più importante dell'Italia. La presenza o meno del pubblico è un nodo ancora da sciogliere, visto che in un recente tweet il ministro Franceschini si è detto contrario all'uso di figuranti in platea: "L'Ariston è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema".

"Sanremo senza pubblico non si può fare" aveva dichiarato solo poco tempo fa il direttore artistico e conduttore Amadeus. Come si risolverà questo problema? I vertici Rai stanno lavorando per mettere a punto tutte le misure di sicurezza necessarie visto che, da tempo, la macchina organizzativa è stata avviata e non sembra plausibile rimandare Sanremo 2021 giunti sino a questo punto.

Al Bano dice la sua: 'Il Festival andrebbe rimandato'

Sulla querelle legata a questa edizione di Sanremo è intervenuto anche Al Bano. L'artista ha mostrato di non sposare l'idea della messa in onda di Sanremo 2021 dichiarando: "In onore del Festival e per ciò che ha rappresentato nel mondo e per gli italiani è meglio rimandarlo. È giusto che non ci sia il pubblico, sarebbe troppo rischioso".

Una tesi supportata da alcuni fatti. Albano infatti, ha ricordato come altri eventi importanti siano stati cancellati a causa della pandemia: "Hanno cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro e il festival de Viña del Mar in sud America".

Albano lancia una stoccata a Sanremo: 'Sarebbe un errore farlo in piena pandemia'

Albano Carrisi sembra avere le idee chiare riguardo alla messa in onda della 71esima edizione del Festival di Sanremo e la sua presa di posizione è ben precisa.

Secondo le sue dichiarazioni, fare Sanremo in piena pandemia sarebbe un azzardo: "Il Covid morirà, Sanremo deve essere onorato per quello che è e farlo in piena pandemia è un errore".