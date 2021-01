La tata di Tommaso Zorzi è intervenuta nella diretta Instagram di Casa Chi. La signora Cecilia dopo avere speso delle parole di stima nei confronti di Stefania Orlando, ha commentato a lungo quanto accaduto con Cecilia Capriotti. La diretta interessata ha spiegato di non avere mai attaccato l'ex modella come persona, ma per quello che ha visto e sentito al Grande Fratello Vip.

L'episodio incriminato

Cecilia Capriotti dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip per mano del televoto è tornata in possesso del suo account social. Dopo essersi documentata su cosa diceva il web di lei, si è scagliata contro la tata di Tommaso Zorzi.

L'ex modella dopo avere letto un tweet in cui la domestica di casa Zorzi ironizzava sulla sua età ha chiosato: "Intanto impara a scrivere l'italiano". Successivamente ha minacciato di passare ad azioni legali. Poi, ha tagliato corto: "Vergognati per ciò che scrivi". Capriotti ha anche spiegato che quando Zorzi uscirà dal reality show lo metterà al corrente sull'atteggiamento avuto dalla tata.

La versione della tata

Intervenuta a Casa Chi, la signora Cecilia ha esordito facendo dei complimenti a Stefania Orlando: "Credo sia nata una vera amicizia". Inoltre, la donna sarebbe convinta che se la showgirl avesse abbandonato il reality show anche Tommaso l'avrebbe seguita.

Parlando del battibecco con Cecilia Capriotti, la tata di Tommaso ha chiesto scusa all'ex gieffina per avere sbagliato l'età di un anno.

In merito ai commenti giudicati dall'ex modella offensivi nei suoi riguardati, la diretta interessata ha spiegato di avere seguito il Grande Fratello Vip h24. Dopo avere visto alcuni commenti poco carini da parte della Capriotti, la signora Cecilia ha semplicemente fornito la sua opinione in merito ad alcune tematiche: "Ho twittato in base a quello che lei aveva detto".

Scendendo nel dettaglio, la signora Cecilia ha parlato dell'episodio in cui la gieffina ha parlato dell'assenza di razzismo in Italia: "Questa frase mi ha fatto molto male, perché io sono straniera e ho subito queste cose". Secondo la signora, Cecilia Capriotti sarebbe rimasta all'epoca della pietra. Inoltre, la tata di Zorzi non ha apprezzato il fatto che Capriotti abbia commentato in modo negativo gli uomini che camminano sui tacchi.

All'ex gieffina che si è sentita "boicottata" dalla tata di Tommaso, la diretta interessata ha precisato che non è un'influencer. Dunque, il suo pensiero è quello di una normale telespettatrice del reality show: "Non ho mai parlato male della Capriotti, ma del personaggio che era venuto fuori al Grande Fratello Vip".

Per quanto riguarda la vicinanza dell'ex modella a Zorzi nella casa di Cinecittà, la signora Cecilia ha sollevato dei dubbi: "Lei è entrata dopo quindi sapeva chi era il più amato e il più votato". La tata ha ammesso di essere rimasta spiazzata quando Capriotti ha detto a Tommaso che l'ansia è chic: "Per quello dicevo di mandare in onda le clip".

Il commento di Gabriele Parpiglia

Durante la chiacchierata tra la tata di Tommaso Zorzi e Azzurra Della Penna, è intervenuto anche Gabriele Parpiglia.

Il giornalista e autore del Grande Fratello Vip ha fatto un appunto sull'atteggiamento della Capriotti: "Cecilia non ha capito che la tata di Tommaso per lui è come una mamma e una sorella". Dunque, una volta uscito dal reality show di Canale 5, Zorzi non metterà mai in discussione il rapporto con una donna che conosce da 25 anni per una persona con cui ha avuto una convivenza di 4 giorni: "L'altra Cecilia è cresciuta con Tommaso e Tommaso è cresciuto con Cecilia. Questa è la verità".