In occasione della 23^ puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 16 gennaio, per la prima volta in quest'edizione i concorrenti hanno dovuto effettuare la catena di salvataggio. Dal momento che Stefania Orlando non è stata salvata da Eva Grimaldi, si è tolta un sassolino dalla scarpa: "Non sapevo di avere una vipera nel letto, quando sono io".

Lo sfogo di Stefania

Durante la catena di salvataggio, Eva Grimaldi ha preferito salvare Alfonso D'Apice piuttosto che Stefania Orlando. Nel momento in cui l'attrice ha spiegato che ha preferito "puntare sui giovani", Stefania ha perso le staffe: "Sei falsa.

Io con te ci metto la croce sopra". Spiazzata Eva ha chiesto spiegazioni, quindi la showgirl ha risposto piccata: "Se permetti ci rimango male. Pensavo fossi più leale. Non venirmi più a dire che vuoi dormire con me, non pensavo di avere una vipera nel letto quando la vipera sono io". Dallo studio Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice Luzzi di esprimere la sua opinione: "Penso che Eva debba avere più tatto e comprendere perché Stefania c'è rimasta male". Pamela Petrarolo è intervenuta e ha detto di aver compreso lo sfogo di Stefania: "È come se Ilaria non avesse salvato me".

La replica di Grimaldi

Eva Grimaldi si è detta spiazzata dalla reazione avuta da Stefania Orlando: "Ti facevo più signora.

Ma poi scusami, sarò libera di salvare chi voglio oppure devo per forza salvare te? Hai avuto una maniera aggressiva. Nel post-puntata ti avrei spiegato il mio punto di vista". Al commento dell'opinionista Luzzi, Grimaldi ha replicato: "In questi giorni Stefania ha trascorso molto tempo con Luca e Amanda. Questo mi ha fatto scattare un po' di gelosia, perché ci sono rimasta male".

Inoltre Eva ha ribadito di aver dato la possibilità di salvare un "ragazzo più giovane", ma Stefania ha tagliato corto: "Allora cosa siamo venute a fare qui? Tu hai 60 anni, perché non torni a casa?".

Successivamente la concorrente ha avuto un momento di rabbia ed è scappata in cucina, ma Stefania Orlando l'ha stuzzicata: "Stai facendo una sceneggiata".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, la discussione tra le due concorrenti non è passata inosservata.

Un utente ha scritto: "Eva passa tutto il tempo con Stefania e poi salva Alfonso, falsissima". Un altro ha aggiunto: "Mi piace questo scontro tra Eva e Stefania e da 10 minuti non riescono ancora a fare pace". Tra gli utenti c'è chi si è complimentato con Orlando: "Finalmente è uscita fuori la queen. Vai Stefania". Tuttavia c'è anche chi ha sostenuto che la discussione avvenuta tra le concorrenti "over" abbia dato un po' di vitalità alla casa visto che le dinamiche riguardano sempre le coppie nate nella casa.