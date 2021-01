La 71esima edizione del Festival di Sanremo sembra non avere pace. Amadeus sarebbe pronto a lasciare il posto di direttore artistico e conduttore. Il malessere del presentatore televisivo è nato dopo un tweet del ministro Dario Franceschini in cui si era detto contrario alla presenza di alcuni figuranti al teatro Ariston.

Il tweet del ministro

L'organizzazione del Festival di Sanremo aveva lanciato un bando per cercare dei figuranti in vista della kermesse canora in programma su Rai1 dal 2 al 6 marzo. La decisione era stata presa per fare in modo che uno spettacolo di tale portata non avvenisse in un teatro vuoto.

Dopo avere scartato l'ipotesi del noleggio di una nave da crociera per permettere di sottoporre pubblico e cantanti in gara ad una quarantena preventiva, era stato lanciato il bando. Tra i vari ad esprimere un parere negativo sulla ricerca dei figuranti c'è stato anche il ministro uscente dei Beni Culturali. In un tweet Dario Franceschini ha scritto: "Il teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti". Dunque, dal momento che in Italia a causa della pandemia molti teatri sono chiusi da mesi non avrebbe senso fare uno strappo alla regola solo per la riuscita della kermesse canora.

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Il ministro ha tirato in ballo anche il ministro della Salute: "Come riferito da Roberto Speranza, il pubblico pagante, gratuito o di figuranti potrà tornare al teatro solo quando le norme lo consentiranno per tutti teatri e cinema".

Ipotesi dimissioni Amadeus

In seguito alla presa di posizione del ministro Dario Franceschini, Amadeus potrebbe chiedere le dimissioni. Il presentatore televisivo dopo essere stato riconfermato alla guida della kermesse canora, aveva subito chiesto la presenza del pubblico nonostante l'emergenza sanitaria in Italia causata dalla pandemia. Amadeus aveva spiegato che il Festival non poteva assolutamente essere svolto senza la presenza del pubblico.

Il motivo? Gli artisti in gara non avrebbero il giusto stimolo ad esibirsi in un teatro vuoto.

Al momento la possibilità delle dimissioni di Amadeus come conduttore e direttore artistico sono solo delle ipotesi. Il diretto interessato infatti, non ha formalizzato nulla. Dunque, l'ipotesi più accreditata potrebbe essere che il presentatore televisivo potrebbe rimanere al timone della macchina organizzativa.

Per quanto riguarda il capitolo legato al pubblico o ai presunti figuranti chiesti dalla Rai, potrebbero essere presenti come in uno studio televisivo. In questo momento anche altri programmi televisivi sono organizzati in questo modo. Nel caso in cui Amadeus invece lasciasse i suoi incarichi, il Festival di Sanremo potrebbe essere cancellato. Al 28 gennaio infatti, sarebbe veramente difficile trovare sostituto di Amadeus e risolvere tutti i contratti già avviati.