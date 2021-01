Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva primaverile vi è L'Isola dei Famosi 2021 che tornerà in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo, la signora Totti riapproderà in prime time e in queste ore si sta cercando la persona che la affiancherà nelle vesti di inviato del reality show. Tra i vari candidati era stato valutato anche l'attore turco Can Yaman, protagonista della soap opera di successo DayDreamer - Le ali del sogno. A quanto pare, però, Can avrebbe chiesto un lauto compenso per la sua presenza nel cast del reality Mediaset.

Can Yaman avrebbe chiesto un clamoroso compenso per L'Isola dei famosi 2021

A fornire un po' di indiscrezioni su quello che sta succedendo in fase di preparazione e costruzione di questa nuova Isola dei famosi 2021 è stato web, il quale fa sapere che tra i nomi dei possibili inviati del reality è stato fatto anche quello del sex symbol Can Yaman che, in questo periodo, gode di uno straordinario successo sulle reti Mediaset.

Sembrerebbe, però, che l'attore turco abbia chiesto un ingente compenso per entrare a far parte del cast dell'Isola dei famosi. Sebbene la cifra non sia stata svelata, pare che il protagonista assoluto della soap DayDreamer abbia chiesto una cifra piuttosto alta per poter fare da spalla ad Ilary Blasi dall'Honduras.

Un compenso che, tuttavia, non sarebbe stato accolto positivamente da Mediaset che in questo modo avrebbe detto gentilmente no all'attore Can Yaman.

Tra i papabili inviati dell'Isola dei famosi spunta Tommaso Zorzi

E così, archiviata l'idea di poter avere Yaman nel cast della nuova Isola dei famosi di Canale 5, ecco che si punta su altri nomi. Uno di quelli venuti fuori nel corso delle ultime ore ha a che fare con il giovane Tommaso Zorzi, il personaggio rivelazione di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda su Canale 5.

Per Tommaso si tratterebbe di una vera e propria promozione "sul campo" dopo essersi messo in mostra al meglio nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Anche Aurora Ramazzotti tra le candidate per la nuova Isola dei famosi di Canale 5

Tra i nomi venuti fuori, inoltre, vi è anche quello di Aurora Ramazzotti figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti.

La giovane Aurora, negli ultimi anni, ha maturato diverse esperienze televisive tra cui quella alla conduzione del daily di X Factor in onda sui canali Sky.

Resta in pole position anche il veterano dell'Isola dei famosi: trattasi di Alvin, che in passato ha svolto per diversi anni il ruolo di inviato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo nelle prossime settimane.