In una precedente puntata di Mattino 5, il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva ipotizzato una presunta liasion tra Guenda Goria e Filippo Nardi. Nella puntata di giovedì 14 gennaio, Federica Panicucci ha invitato la diretta interessata per fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Guenda ha confermato di avere preso un caffè con il conte, ma ha smentito di avere intrapreso una relazione.

Le parole del paparazzo

Lo scorso martedì 12 gennaio nella seconda parte di Mattino 5, Federica Panicucci aveva commentato con il suo parterre di ospiti la 32esima puntata del Grande Fratello Vip. Nel chiedere ad Andrea Franco Alajmo se avesse una "bombetta di Gossip", il paparazzo aveva parlato di una coppia impensabile uscita dal reality show.

Tra le varie ipotesi formulate Arianna David aveva accostato il nome di Guenda Goria a Filippo Nardi.

A quel punto Alajmo aveva affermato: "Una coppia assurda, questa potrebbe esserlo". Il fotografo aveva parlato di supposizioni. Al tempo stesso, però, aveva anche parlato di un servizio fotografico che testimoniava il gossip.

La versione di Guenda

Nella nuova puntata di Mattino 5, la padrona di casa ha invitato direttamente Guenda Goria per fare chiarezza. La diretta interessata ha spiegato realmente come stanno le cose: "Smentisco la relazione con Filippo Nardi". La figlia di Maria Teresa Ruta ha confidato di avere visto per la prima volta il conte in uno studio televisivo. Come riportato da Guenda, in un secondo momento i due si sono parlati molto al telefono ed il 51enne si è più volte scusato per l'atteggiamento nei confronti della 60enne.

A quel punto Andrea Franco Alajmo ha chiesto alla diretta interessata perché abbia incontrato l'ex gieffino lontano dai riflettori. Guenda con tutta sincerità ha chiosato: "Siamo andati a prendere un caffè, una cosa che faceva piacere anche a me". La giovane ha spiegando che avendo incontrato per strada il conte, hanno fatto una breve passeggiata insieme.

La 31enne ha ammesso di non essere una persona che porta rancore. Dunque, il suo intento era quello di chiudere con Filippo in modo civile. Sebbene i due avessero chiarito, Guenda ha ammesso di essere rimasta stupita per le nuove frecciatine di Nardi alla mamma.

Goria sullo sfogo della mamma

Archiviata la presunta relazione con Filippo Nardi, la conduttrice di Mattino 5 ha chiesto alla sua ospite cosa pensasse dello sfogo della mamma.

Guenda ha precisato che sua mamma ha fatto bene ad avere una reazione simile, dopo l'ennesima frecciatina di Cecilia Capriotti. A detta della ragazza, sua mamma tende a tenere tutto dentro. Inoltre, dovrebbe cambiare il suo modo di pensare: non si può piacere a tutti all'interno di un reality show come il Grande Fratello, dopo alla fine ci sarà solo un vincitore.

Dunque, la 31enne ha visto in modo positivo il crollo emotivo della sua mamma dopo 120 giorni di "reclusione" nella casa di Cinecittà.