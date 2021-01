Il 27 gennaio il palinsesto di Rai 1 subirà delle modifiche per la Giornata della Memoria. L'accorciamento e lo slittamento di alcuni programmi cambieranno la consueta programmazione di Rai 1. Alle 10:55 andrà in onda lo speciale del Tg1 in diretta dal palazzo del Quirinale. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sarà la celebrazione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. I fan de Il Paradiso delle Signore non dovranno però preoccuparsi. La puntata in programma non verrà posticipata o accorciata. Gli unici programmi a subire dei cambiamenti saranno É sempre mezzogiorno e Storie Italiane.

Vediamo nel dettaglio a che ora andranno in onda i programmi di Rai 1 della mattina.

Il 27 gennaio cambio di palinsesto per Rai 1: Storie Italiane terminerà alle 10:55

Il contenitore di informazione Storie Italiane nella giornata del 27 gennaio subirà un cambiamento. Il programma condotto da Eleonora Daniele terminerà con un'ora di anticipo, nello specifico alle 10:55, quando cederà la linea al Tg1 in diretta dal Quirinale a Roma. Come ogni anno si celebrerà la Giornata della Memoria per ricordare e onorare le vittime dell'Olocausto. Questo cambiamento nel palinsesto causerà uno slittamento dello show di cucina É sempre mezzogiorno che inizierà alle 12:15 circa. Il programma con Antonella Clerici subirà anch'esso un accorciamento di venti minuti, riuscendo in questo modo a concludersi alle 13:30 quando andrà in onda il Tg1.

Diminuendo la durata dei due programmi della mattina si riuscirà a garantire la consueta messa in onda di tutti i programmi del resto della giornata. Non ci saranno cambiamenti nè per la trasmissione Oggi è un altro giorno (alle 14:00) nè per Il Paradiso delle signore che andrà in onda, come di consueto, alle 15:55. Per quanto riguarda la soap italiana, oggi verrà trasmesso l'episodio 73 della quinta stagione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'episodio 73 de Il Paradiso delle signore non subirà cambiamenti e andrà in onda alle 15:55

La soap Il Paradiso delle signore non subirà alcuna modifica, nè di durata nè di orario di messa in onda. Alle 15:55 verrà trasmesso l'episodio 73 della quinta stagione. La trama del 27 gennaio racconta che Beatrice (Caterina Bertone) proporrà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di cercare una soluzione per far tornare Agnese (Antonella Attili) in atelier.

Conti deciderà di convocare i coniugi Amato per offrire a Giuseppe (Nicola Rignanese) un lavoro. Nel frattempo, inizieranno a circolare maldicenze sul conto di Clelia (Enrica Pintore), nonostante la gravidanza sia nota a pochissimi. La situazione non faciliterà le cose a Luciano (Giorgio Lupano), perché è legalmente sposato con Silvia (Marta Richeldi) e la notizia potrebbe causargli problemi legali.